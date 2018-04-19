Автомобильный пункт пропуска установят на мосту через Хэйхэ в Приамурье 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр — РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска будет действовать на строящемся мосту Благовещенск — Хэйхэ (КНР) через реку Амур, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
О важности организации на трансграничном переходе движения легкового автотранспорта губернатор Амурской области Александр Козлов доложил полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, речь идет о машинах вместимостью до 8 человек. Строительство пункта пропуска, по словам Козлова, будет вестись за счет внебюджетных источников.
"Юрий Трутнев поддержал губернатора в необходимости создания автомобильного пункта пропуска и дал поручение министерству транспорта РФ в части ускорения процедур согласования всех необходимых российских и международных документов. Проект моста на днях был включен в перечень проектов — получателей поддержки в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», — сообщает пресс-служба.
По данным властей Приамурья, строительство международного моста ведётся круглосуточно, на стройке работают 180 амурчан.
Возводимый мост — сталежелезобетонный, на 10 опорах на буронабивных столбах: пять опор — на российской стороне и пять — на стороне КНР. Строительство моста Благовещенск — Хэйхэ стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода протяженностью 19,9 километра должен состояться в декабре 2019 года. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая.