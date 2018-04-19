Михаил Ведерников находится в Калининграде с рабочим визитом

Главная цель визита — подписание плана мероприятий по реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительством Калининградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставят врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Церемонии будет предшествовать двусторонняя встреча руководителей регионов.

Кроме того, в программу официальной поездки вошли встречи руководителей органов исполнительной власти Псковской области с представителями Министерств культуры и здравоохранения Калининградской области, посещение социальных и культурных объектов.