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Михаил Ведерников находится в Калининграде с рабочим визитом
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Михаил Ведерников находится в Калининграде с рабочим визитом 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Делегация Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым находится с двухдневным официальным визитом в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В состав делегации вошли председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова и главные врачи детской и взрослой поликлиник города Пскова Эльвира Мелех и Галина Неваленная.
Главная цель визита — подписание плана мероприятий по реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительством Калининградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставят врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Церемонии будет предшествовать двусторонняя встреча руководителей регионов.
Кроме того, в программу официальной поездки вошли встречи руководителей органов исполнительной власти Псковской области с представителями Министерств культуры и здравоохранения Калининградской области, посещение социальных и культурных объектов.
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