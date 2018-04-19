Губернатор Приангарья обратился к Заксобранию и жителям с Посланием

Сергей Левченко подвёл итог работы региональной власти в 2017 году и рассказал об основных направлениях госполитики на 2018 год.

Иркутская область — регион самодостаточный и сильный, — отметил губернатор. — В 2017 году экономика региона показала уверенный рост. Большинство макроэкономических индикаторов улучшили своё значение относительно рекордного по многим показателям 2016-го года».

Драйверами экономического роста стали химическая, фармацевтическая промышленности, изготовление машин и оборудования, индекс производства которых составил более 130 процентов. Устойчивый рост показала добывающая промышленность. По предварительной оценке, в 2017 году валовой региональный продукт в сопоставимых

По словам Сергея Левченко в прошлом году наш регион занял 9-е место из 85 в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации

Далее в своём выступлении губернатор остановился на задачах на 2018 год в основных отраслях региональной экономики: добывающей и лесной промышленности, машиностроении и строительстве, дорожном и сельском хозяйстве. Среди масштабных проектов, которые будут развиваться в 2018 году он назвал газодобычу и газификацию области, разработку и обустройство нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, Верхнечонского месторождения, создание нового производства на месторождении «Вернинское», строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Верхний Угахан». На особом контроле правительства области — проект по созданию крупного фармацевтического производства в Усолье-Сибирском

Большая часть послания была посвящена также социальной политике региональной власти: поддержке незащищённых слоёв населения, здравоохранению, образованию, культуре, спорту. В частности, в 2018 году будут строить, реконструировать и капитально ремонтировать 210 объектов социально-культурного значения. Среди них 53 школы,26 детских садов, 43 спортивных объекта, 24 — культурных, 54 — здравоохранения.

Затронул губернатор и проблемы экологии в регионе, в том числе — сохранения экосистемы Байкала при растущем туристическом потоке.