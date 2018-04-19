Поток позитива для отечественных активов продолжается, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Внешний фон перед стартом торгов в России вполне позитивный.

Нефть дорожает и даже касалась отметки $74 за баррель Brent. Азиатские рынки преимущественно растут.

Сам же президент США Д. Трамп сообщил, что он оказался самым жёстким президентом в отношении России. Более того, он считает, что дальнейшие ограничения для РФ стоит применять тогда, когда Россия серьёзно провинится. Соответственно, поток позитива для отечественных активов продолжается, что может сделать актуальным движение индекса МосБиржи в сторону 2280-2300 пунктов.