Как сделать красивые бумажные суккуленты

Вам понадобится:

Плотный тонкий картон нескольких оттенков зеленого, белого, розового либо белая плотная бумага и краски

Ножницы

Итак, начнем! Возьмите бумагу нескольких оттенков либо покрасьте ее самостоятельно.

Вырежьте листики разной формы и размеров. Шаблоны можно нарисовать самостоятельно или распечатать тут или тут.

printerest.com На каждом из листочков со стороны основания сделайте небольшой (около 0,5 см) надрез. Наложите один из краев надреза на другой и склейте так, чтобы листочек стал объемным. Соедините три таких объемных (самых крупных листочка) в один, склеив серединки. Все последующие листочки таким же образом наклеивайте в середину этого крупного основания.

liagriffith.com Как только цветок готов — воткните в середину булавку, чтобы было легче закреплять его в грунте или на венке.

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