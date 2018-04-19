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Как сделать красивые бумажные суккуленты
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Как сделать красивые бумажные суккуленты 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Вам понадобится:
Плотный тонкий картон нескольких оттенков зеленого, белого, розового либо белая плотная бумага и краски
Ножницы
Итак, начнем! Возьмите бумагу нескольких оттенков либо покрасьте ее самостоятельно.
Вырежьте листики разной формы и размеров. Шаблоны можно нарисовать самостоятельно или распечатать тут или тут.
printerest.com  На каждом из листочков со стороны основания сделайте небольшой (около 0,5 см) надрез. Наложите один из краев надреза на другой и склейте так, чтобы листочек стал объемным. Соедините три таких объемных (самых крупных листочка) в один, склеив серединки. Все последующие листочки таким же образом наклеивайте в середину этого крупного основания.
liagriffith.com  Как только цветок готов — воткните в середину булавку, чтобы было легче закреплять его в грунте или на венке.
liagriffith.com  liagriffith.com  Видео мастер-класса:
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