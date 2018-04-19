ФТС выявила более 40 тысяч контрафактных товаров с символикой ЧМ-2018

Отмечается, что среди запрещенной продукции оказались в основном детские игры, спортивная одежда, кепки и тапочки.

У ФТС сущестсвует широкая сеть выявления такой продукции от Калининграда до Дальнего Востока.

Ввоз контрафактных товаров осуществляется из государств Прибалтики и стран юго-восточной Азии.

Ранее сообщалось, что более 20 московских отелей были оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира.