ФТС выявила более 40 тысяч контрафактных товаров с символикой ЧМ-2018 

Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила более 40 тыс. контрафактных товаров со знаком чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди запрещенной продукции оказались в основном детские игры, спортивная одежда, кепки и тапочки.
У ФТС сущестсвует широкая сеть выявления такой продукции от Калининграда до Дальнего Востока.
Ввоз контрафактных товаров осуществляется из государств Прибалтики и стран юго-восточной Азии.
Ранее сообщалось, что более 20 московских отелей были оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира.