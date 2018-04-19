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ФТС выявила более 40 тысяч контрафактных товаров с символикой ЧМ-2018
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ФТС выявила более 40 тысяч контрафактных товаров с символикой ЧМ-2018 

Газета.Ru 16 минут назад
Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила более 40 тыс. контрафактных товаров со знаком чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди запрещенной продукции оказались в основном детские игры, спортивная одежда, кепки и тапочки.
У ФТС сущестсвует широкая сеть выявления такой продукции от Калининграда до Дальнего Востока.
Ввоз контрафактных товаров осуществляется из государств Прибалтики и стран юго-восточной Азии.
Ранее сообщалось, что более 20 московских отелей были оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира.
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