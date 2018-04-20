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ФТС в 2017 году предотвратила ввоз контрафакта на 4,7 млрд рублей
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ФТС в 2017 году предотвратила ввоз контрафакта на 4,7 млрд рублей 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральной таможенной службой РФ в 2017 году было предотвращено распространение контрафактной продукции на сумму порядка 4,7 млрд рублей. Об этом в пятницу в эфире телеканала НТВ заявил глава ведомства Владимир Булавин.
"В 2017 году предотвращено нанесение ущерба правообладателям на сумму порядка 4,6-4,7 млрд рублей. Для того, чтобы более эффективно противодействовать ввозу контрафакта, нами создан электронный реестр товарных знаков, которые мы защищаем, и установлены необходимые рабочие контакты с правообладателями. Это позволяет нам оперативно реагировать и разрешать те или иные вопросы, связанные с ввозом контрафакта на территорию Российской Федерации", — сказал он.
По словам Булавина, в 2018 году, в связи с проведением чемпионата мира, увеличился объем ввоза контрафакта с поддельной символикой Международной федерации футбола (ФИФА). «Такие факты у нас выявлены и Калининградской областной таможней, и уже Домодедовской таможней здесь, в Москве. Это в основном товары турецкого и китайского происхождения», — отметил глава ФТС.
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