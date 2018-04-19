Полиция Италии задержала 22 человека за связи с «Коза нострой»

Итальянские карабинеры и сотрудники полиции под руководством управления по борьбе с организованной преступностью провинции Палермо провели спецоперацию в нескольких коммунах провинции Трапани на Сицилии по задержанию 22 предполагаемых пособников мафии.

В частности, как сообщает газета Corriere della Sera, речь идет о связях с мафиозной группировкой «Коза ностра», а также самим ее главарем Маттео Мессиной Денаро. По ее информации, были обнаружены и перехвачены «pizzini» — закодированные послания от «Коза ностры» другим мафиозным организациям. С помощью слежки и прослушивания каналов связи мафиози стражам порядка стало известно о «широкомасштабном контроле „Коза ностры“ над территорией, а также систематическом запугивании с целью проникновения в экономическую и социальную структуру ее жизни».

Подозреваемым грозят различные обвинения — от связей с мафией, до вымогательства, коррупции и хранении оружия.