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Полиция Италии задержала 22 человека за связи с «Коза нострой»
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Полиция Италии задержала 22 человека за связи с «Коза нострой» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
Итальянские карабинеры и сотрудники полиции под руководством управления по борьбе с организованной преступностью провинции Палермо провели спецоперацию в нескольких коммунах провинции Трапани на Сицилии по задержанию 22 предполагаемых пособников мафии.
В частности, как сообщает газета Corriere della Sera, речь идет о связях с мафиозной группировкой «Коза ностра», а также самим ее главарем Маттео Мессиной Денаро. По ее информации, были обнаружены и перехвачены «pizzini» — закодированные послания от «Коза ностры» другим мафиозным организациям. С помощью слежки и прослушивания каналов связи мафиози стражам порядка стало известно о «широкомасштабном контроле „Коза ностры“ над территорией, а также систематическом запугивании с целью проникновения в экономическую и социальную структуру ее жизни».
Подозреваемым грозят различные обвинения — от связей с мафией, до вымогательства, коррупции и хранении оружия.
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