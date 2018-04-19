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На Сицилии арестованы 22 пособника главаря мафии Денаро
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На Сицилии арестованы 22 пособника главаря мафии Денаро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
РИМ, 19 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Спецподразделения итальянских карабинеров и полиции провели в четверг в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией, в ходе которой были арестованы 22 пособника могущественного босса «Коза ностра» Маттео Мессины Денаро, считающегося одним из самых опасных преступников в мире.
Операция была спланирована и проведена под руководством управления по борьбе с организованной преступностью Палермо. Как сообщил представитель прокуратуры Палермо, в ходе следствия были выявлены каналы связи между отдельными боссами «Коза ностра» и, в частности, перехвачены так называемые «pizzini» — закодированные послания, которые Денаро направлял другим мафиози.
Подробности этой операции будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в прокуратуре Палермо в четверг в 11.30 (12.30 мск).
Судя по поступающей информации, по клану Денаро нанесен весьма серьезный удар. В последний раз столь успешную акцию против его приспешников итальянским правоохранителям удалось осуществить в апреле 2016 года в рамках операции под кодовым названием Triokola, когда были арестованы семь лиц из ближайшего окружения главаря «Коза ностра». Еще раньше, в августе 2015 года, на Сицилии были арестованы 11 пособников Денаро, возглавлявших преступные группировки в провинциях Трапани и Палермо.
Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий, которому через неделю исполнится 56 лет, входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске. В течение многих лет он является главарем ряда могущественных организованных преступных группировок, действующих на Сицилии. После ареста «крестного отца» мафии Бернардо Провенцано в апреле 2006 года он стал одним из самых влиятельных боссов «Коза ностра», а, возможно, и ее новым лидером.
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