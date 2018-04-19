Закрытый после проверки пожарных кинотеатр в Костромской области решено открыть

70 тысяч рублей из бюджета. Как узнал KOSTROMA.TODAY, именно такая сумма ушла на срочную переделку кинотеатра в Чухломе, чтобы его разрешили открыть.

Напомним, киноцентр «Экран» в прошлом году отремонтировали, закупили новое оборудование, потратив сотни тысяч рублей. Однако проверка пожарных в апреле показала: в кинотеатре — немало нарушений требований безопасности. В результате суд постановил немедленно закрыть «Экран».

По информации ОТРК «Русь», устраняли нарушения в экстренном порядке. Вместо линолеума пол в здании застелили фанерой. Её пропитали огнезащитным составом. Стены перекрасили акрилом. В фойе убрали двери и пороги. К эвакуационным выходам в зале освободили проходы.

В итоге суд вынес определение, в котором разрешил открыть кинотеатр. Все сеансы сейчас идут по расписанию.