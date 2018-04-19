Ещё
Закрытый после проверки пожарных кинотеатр в Костромской области решено открыть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом

Закрытый после проверки пожарных кинотеатр в Костромской области решено открыть 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
70 тысяч рублей из бюджета. Как узнал KOSTROMA.TODAY, именно такая сумма ушла на срочную переделку кинотеатра в Чухломе, чтобы его разрешили открыть.
Напомним, киноцентр «Экран» в прошлом году отремонтировали, закупили новое оборудование, потратив сотни тысяч рублей. Однако проверка пожарных в апреле показала: в кинотеатре — немало нарушений требований безопасности. В результате суд постановил немедленно закрыть «Экран».
По информации ОТРК «Русь», устраняли нарушения в экстренном порядке. Вместо линолеума пол в здании застелили фанерой. Её пропитали огнезащитным составом. Стены перекрасили акрилом. В фойе убрали двери и пороги. К эвакуационным выходам в зале освободили проходы.
В итоге суд вынес определение, в котором разрешил открыть кинотеатр. Все сеансы сейчас идут по расписанию.
Kostroma.Today: последние новости
ТЦ «Авокадо», ТЦ «Паново» и «В гостях у сказки» закрывают в эти минуты Хозяева интим-клуба «Щегол» в Костроме будут оспаривать приговор «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня137
Тулеев уедет за границу286
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя122
Япония отказалась от российского алюминия674
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию566
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Смущенный щенок отказался играть и прославился
Общество
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение