Хабаровскому краю сдвинули сроки охоты на водоплавающую птицу

Вчера, 18 апреля было подписано постановление губернатора Хабаровского края о разрешенных видах и сроках охоты, причем с изменениями.

Какие это изменения и почему сроки весенней охоты в этом году сдвинулись, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» объяснил заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края — начальник отдела Сергей Гугушкин.

— Дело в том, что Минприроды России издало приказ об изменении правил охоты, который мы обязаны выполнять. Объясню суть этих изменений. До этого года в Хабаровском крае было определено пять зон охоты. Охотиться можно было с 15 апреля по 22 мая. Сроки устанавливались по мере продвижения утки на север края. Сначала в южных районах — Вяземском и Бикинском, затем в Хабаровском, потом в Амурском, Комсомольском и Нанайском районах и т.д. Теперь же в связи с новыми правилами, в крае должно быть только две зоны — южная и северная, что и отражено в постановлении, — рассказывает Сергей Гугушкин.

Соответственно и сроков охоты будет тоже два и всего по 10 дней. В южной зоне охота будет открыта с четвертой субботы апреля (то есть, 28 число), а в северной зоне — со второй субботы мая (то есть, 12 число).

Ни охотники, ни специалисты комитета охотничьего хозяйства от нововведений не в восторге.

— В Москве с нами никто не согласовывал эти изменения, нас просто поставили перед фактом. Ведь пять зон в нашем крае возникли не случайно. Опытным путем был отработан механизм охоты, причем таким образом, чтобы было выполнено самое главное требование закона — сохранение охотничьих ресурсов. Прежде сроки весенней охоты в крае устанавливались тогда, когда можно было стрелять перелетную птицу, ту, которая еще не создает пары, не гнездится и не откладывает яйца. А как, скажите, на территории протяженностью 2 тыс. км можно определить всего две зоны для охоты, при этом сохранить птицу, и удовлетворить население? Я не знаю.

По словам Сергея Гугушкина в подобной ситуации оказался не только Хабаровский край.

— У нас в селах охота для людей — чуть не единственный вид досуга, образ жизни. Запреты ничего не дадут, люди все равно будут охотиться, браконьерничать. Зачем их к этому подталкивать, если можно все делать организованно? И природе будет хорошо и людям. Тем более охота — ресурс платный, он сегодня приносит в бюджет страны немалые деньги, — сказал Сергей Гугушкин.

Подведем итог. С четвертой субботы апреля в течение 10 дней охота разрешена в южной зоне. К ней относятся: Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский районы и район им. Лазо.

Со второй субботы мая в течение 10 дней охота разрешена в северной зоне. К ней относятся: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи на территории общедоступных угодий Хабаровского края в весенний период осуществляется по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д.92, каб. 211,212 По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 (4212) 32-86-47; 31-51-99; 32-56-45.