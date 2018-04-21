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Мэр Владимир Панов встретится с жителями Приокского района
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Мэр Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 

АиФ Нижний Новгород 58 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Это будет уже третья открытая встреча главы с горожанами, сообщает пресс-служба администрации.
Первое подобное мероприятие прошло 27 февраля в Автозаводском районе, на него пришло около тысячи человек, которые за два часа общения задали мэру 33 вопроса и передали 248 письменных сообщений. 21 марта глава встретился с жителями Сормовского района, ответив на более чем 40 устных вопросов. Еще 250 сообщений сормовичи направили письменно.
Напомним, 26 февраля Владимир Панов сообщил о том, что встречи в новом формате взаимодействия с нижегородцами он будет проводить каждый месяц для формирования перечня городских вопросов, интересующих жителей районов.
Встреча с жителями Приокского района состоится в 18.30 в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» (пр. Гагарина, д. 41).
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