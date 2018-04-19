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В преддверии ЧМ-2018 Sports.ru запустил букмекерское приложение
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В преддверии ЧМ-2018 Sports.ru запустил букмекерское приложение 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Спортивный сайт Sports.ru запускает мобильное приложения для клиентов букмекерских контор Betting Insider. Проект представляет собой социальную сеть с букмекерской статистикой и прогнозами, где можно делать виртуальные ставки и обсуждать стратегии игроков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора и совладельца Sports.ru Дмитрия Навошу.
Инвестиции в проект составили 25 млн рублей, они пошли на первую версию сервиса и его краткосрочное развитие. Сервисы Betting Insider бесплатны, ставки можно делать на виртуальную валюту по актуальным коэффициентам букмекеров. Монетизироваться проект будет через рекламу и подписки на премиальные услуги. Партнёром проекта выступила букмекерская контора «Марафон».
«Это соцсеть для любителей ставок: мы хотим помочь им принимать решения более осознанно, основываясь на знании, а не только на интуиции. Игроки смогут общаться, обсуждать стратегии и прогнозы, создавать чаты по событиям
и т. д.
», — объясняет сооснователь Betting Insider Роман Саяхов.
Когда Betting Insider наберет 1 млн аудитории, основатели планируют привлекать внешние инвестиции от фондов. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего Чемпионата мира по футболу в России.
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