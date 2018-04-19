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В селе Башкирии подросток умер на глазах у друзей
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В селе Башкирии подросток умер на глазах у друзей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Урмане 17 апреля произошла трагедия — рядом с железнодорожной станцией погиб молодой человек.
Уроженец Урмана Олег учился в одном из уфимских институтов и постоянно приезжал в родное село к родственникам и друзьям. Молодому человеку было всего 16 лет. Смерть юноши была очень неожиданной, хотя о мальчике отзывались как о «болезненном»:
— Врачи сказали, что он умер от сердечного приступа, но причина неизвестна. Он стоял рядом со мной в этот момент, отошел на два шага и упал пластом на спину. Начал задыхаться, а потом замер и умер, — рассказал друг погибшего Олега.
По словам друзей погибшего, перед самой смертью подросток вышел покурить. Для него вызвали скорую, но медики не смогли помочь.
В Следственном комитете по Башкирии подтвердили инцидент, сообщив, что проверяется причина смерти подростка.
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