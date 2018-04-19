Николай Панков поднял вопрос о финансировании Саратовской общественной палаты

Парламентарий не исключает, что члены региональной ОПы могут работать на платной основе, на окладе.

Однако для этого, по мнению депутата Госдумы РФ Николая Панкова, должно быть несколько условий.

«Что касается финансирования (ОПы региона — Ред.), думаю, большая часть общества против. И люди имеют право не верить в эффективность работы палаты. Предполагаю, палата может финансироваться из бюджета. Правда, есть три условия. Первое, она должна приносить пользу жителям. Второе, коммерсанты и бизнесмены обязаны будут выйти из палаты. На мой взгляд, такой подход вполне обоснован… И в-третьих, члены палаты должны быть на контракте», — предлагает депутат в своем блоге «Пара слов».

Панков считает, что это очень серьезный вопрос, который обязательно надо обсуждать с общественностью. Причем, открыто.