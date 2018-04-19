Краснодарский край и Адыгея будут совместно планировать пассажирские перевозки 

Соглашение между соседними регионами вступит в силу 1 июля.
Теперь межрегиональные маршруты, проходящие через территории субъектов, будут курировать власти Кубани и Республики Адыгея. Они смогут выбирать схемы движения и перевозчиков. Раньше эти пункты согласовывались через Минтранс, при этом не проводилось конкурсов и сверки качества предоставляемых услуг.
Согласно новому соглашению, выбирать перевозчиков, проходящие по территориям обеих регионов будет межведомственная комиссия, которая будет собираться в соответствии с поступлением заявок на изменение, ввод или отмену маршрутов.