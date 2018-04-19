Адыгея и Кубань начнут принимать совместные решения об открытии пассажирских маршрутов

МАЙКОП , 19 апреля. / ТАСС /. Решения об открытии новых межрегиональных пассажирских автобусных маршрутов с 1 июля будут приниматься властями Адыгеи Краснодарского края совместно. Соответствующее соглашение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам заключено профильными ведомствами двух регионов, сообщил в четверг ТАСС руководитель отдела транспорта министерства строительства , транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Андрей Скотченко.

"Профильные министерства Адыгеи и Кубани заключили соглашение, и с 1 июля будем принимать совместные решения об открытии новых пассажирских маршрутов. Ранее разрешение на открытие и действие автобусных маршрутов принимали на федеральном уровне. Изменения в законодательстве позволят регионам в зависимости от их географического положения выносить решения о смежных маршрутах", — сказал он.

Такая мера значительно упрощает работу по организации регулярных пассажирских перевозок. Новым регламентом, обозначенным в соглашении, решения об открытии смежных маршрутов принимаются межведомственной комиссией, в составе которой специалисты Адыгеи и Кубани, пояснил Скотченко.

"Сейчас в Адыгее берут начало 54 смежных маршрута, более 70 — в Краснодарском крае. Каждый день пассажирские автобусы, следующие по территории двух регионов, перевозят порядка 30 тыс. пассажиров. Есть запрос на увеличение автобусных маршрутов и развитие пассажирских перевозок, особенно в районах Кубани, граничащих с Адыгеей", — уточнил собеседник агентства.