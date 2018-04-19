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Адыгея и Кубань начнут принимать совместные решения об открытии пассажирских маршрутов
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Адыгея и Кубань начнут принимать совместные решения об открытии пассажирских маршрутов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
МАЙКОП, 19 апреля. /ТАСС/. Решения об открытии новых межрегиональных пассажирских автобусных маршрутов с 1 июля будут приниматься властями Адыгеи и Краснодарского края совместно. Соответствующее соглашение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по межрегиональным маршрутам заключено профильными ведомствами двух регионов, сообщил в четверг ТАСС руководитель отдела транспорта министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Андрей Скотченко.
"Профильные министерства Адыгеи и Кубани заключили соглашение, и с 1 июля будем принимать совместные решения об открытии новых пассажирских маршрутов. Ранее разрешение на открытие и действие автобусных маршрутов принимали на федеральном уровне. Изменения в законодательстве позволят регионам в зависимости от их географического положения выносить решения о смежных маршрутах", — сказал он.
Такая мера значительно упрощает работу по организации регулярных пассажирских перевозок. Новым регламентом, обозначенным в соглашении, решения об открытии смежных маршрутов принимаются межведомственной комиссией, в составе которой специалисты Адыгеи и Кубани, пояснил Скотченко.
"Сейчас в Адыгее берут начало 54 смежных маршрута, более 70 — в Краснодарском крае. Каждый день пассажирские автобусы, следующие по территории двух регионов, перевозят порядка 30 тыс. пассажиров. Есть запрос на увеличение автобусных маршрутов и развитие пассажирских перевозок, особенно в районах Кубани, граничащих с Адыгеей", — уточнил собеседник агентства.
Ранее подобные соглашения подписали три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, добавил он.
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