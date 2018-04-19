Паспортный контроль задумали ввести в московском метро 

Необходимо обсудить со службами безопасности возможность внедрения в столичном метро системы продажи проездных билетов при предъявлении паспорта. Такое мнение высказал агентству новостей «Москва» депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Депутат прокомментировал идею екатеринбургских парламентариев, ранее предложивших продавать билеты в метро по паспорту с целью идентификации пассажиров. «Тема неплохая, ведь когда применили данную систему на железной дороге, только порядок настал. Поэтому эту инициативу, в любом случае, стоит обсудить», — сказал Герасимов. Он добавил, что паспортный контроль в метро не может быть введен без согласия жителей города и одобрения структур, которые отвечают за безопасность в Москве.
По мнению Герасимова, введение системы продажи проездных по паспорту может стать дополнительной мерой безопасности в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018-го.
Ранеее российское министерство связи и массовых коммуникаций утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться во время чемпионата для идентификации зрителей. Получить документ можно после приобретения билетов на турнир. Чемпионат будет проходить в период с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.