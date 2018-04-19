Известный модный бренд предлагает рубашки из переработанного пластика

Краснодар . 19 апр. — Новая Кубань. Американская марка Gant представила коллекцию мужских и женских рубашек, произведенную из переработанного пластика, собранного с морской поверхности.

Помощь в сборе мусора в Средиземном море компании Gant оказали местные рыбаки. Компания Seaquel переработала полученные отходы в полиэфирную нить, из которой впоследствии была произведена одежда. С помощью стрейча материалу придали дышащие и впитывающие свойства. ;

Коллекция под названием Tech Prep весна-2018, в которую входят рубашки из переработанного пластика, уже доступна в фирменных магазинах Gant.