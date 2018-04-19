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Известный модный бренд предлагает рубашки из переработанного пластика
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Известный модный бренд предлагает рубашки из переработанного пластика 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. Американская марка Gant представила коллекцию мужских и женских рубашек, произведенную из переработанного пластика, собранного с морской поверхности.
Помощь в сборе мусора в Средиземном море компании Gant оказали местные рыбаки. Компания Seaquel переработала полученные отходы в полиэфирную нить, из которой впоследствии была произведена одежда. С помощью стрейча материалу придали дышащие и впитывающие свойства. ;
Коллекция под названием Tech Prep весна-2018, в которую входят рубашки из переработанного пластика, уже доступна в фирменных магазинах Gant.
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