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Аграрии Ставрополья получат 80 миллионов рублей на научные разработки
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Аграрии Ставрополья получат 80 миллионов рублей на научные разработки 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
АПК Ставрополья получит 80 миллионов рублей на научные разработки в 2018 году, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого Минсельхоза.
Научные открытия ставропольцев обсудили на 83-ей ежегодной конференции «Аграрная наука — Северо-Кавказскому федеральному округу». Министр сельского хозяйства Владимир Ситников привёл статистику и отметил вклад учёных в развитие АПК страны.
На Ставрополье вывели 16 пород и гибридов тутового шелкопряда, 10 пород овец и коз, шесть заводских линий свиней и два типа крупного рогатого скота. Доля АПК с учётом переработки продукции и торговли составляет 30% регионального валового продукта.
За пять лет Ставропольский край втрое увеличил производство тепличных овощей, в полтора раза — зерна и сахарной свёклы. За 10 лет аграрии произвели в пять раз больше птицы и в четыре раза больше свинины, а продуктивность молочных коров выросла вдвое. Таким образом, краевая казна пополнилась 12 миллиардами рублей за счёт развития сельскохозяйственной отрасли в 2017 году.
Останавливаться на достигнутом учёные края не собираются. Федеральная и региональная казна спонсирует научные разработки. В 2018 году учёные аграрии получат 80 миллионов рублей.
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