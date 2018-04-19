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Челябинцев ждут на игровой субботник на берегу Шершней
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Челябинцев ждут на игровой субботник на берегу Шершней 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут посоревноваться в скорости уборки мусора во время «Чистого марафона» на берегу Шершнёвского водохранилища, сообщают организаторы.
Во время игрового субботника горожанам предстоит, разделившись на команды, очистить территорию, самые быстрые получат призы. Всех участников ожидают квесты, мастер-классы, викторины и другие развлечения. Для участия в «Чистом марафоне» необходимо заранее зарегистрироваться. О своём желании сделать берег Шершней чище заявили уже более сотни челябинцев.
Марафон состоится 22 апреля в районе городского пляжа, начало в 11:30.
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