В Ростове обесточат храм и торговый центр

Сегодня, 19 апреля, с 9 до 16 часов в микрорайоне «Верхний Темерник» в Ростове-на-Дону будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет». Причиной неудобств станут работы на оборудовании. В частности, электричества в указанные часы не будет в ТРЦ Дельфин; улица Лелюшенко 11, 13, 13/1; улица Миронова 2, 2ж, храм; улица Лелюшенко 15 а, 15 б,15 в, 15 г, 17 а; Тройка Ренессанс; ИП Поляков. Аналогичное отключение с 9 до 16 часов ждет в воскресенье, 22 апреля, КДЦ по адресу переулок Днепровский 122/1. В МКП «Ростгорсвет» принесли ростовчанам извинения за временные неудобства.