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В Ижевске к осени могут закончиться деньги на отлов бродячих собак
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В Ижевске к осени могут закончиться деньги на отлов бродячих собак 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске к осени могут закончиться деньги на отлов бродячих собак. Об этом на 22-й сессии Гордумы в четверг, 19 апреля, сказал глава города Юрий Тюрин.
«По отлову собак — это полномочия республиканского бюджета. Сегодня нам выделяют средства, но мы видим что на конец года, на осень их не будет хватать. Имеют место события, тем не менее, службы работают. Невыполнения обязательств сегодня нет. Но ближе к осени нам придется взыскивать дополнительные средства в бюджете», — сказал Юрий Тюрин. Напомним, ранее в Ижевске стая собак напала на 10-летнюю школьницу.
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