«В вашем городке чекистов — ничего культурного и исторического»

Корень зла — в жидком хлоре

"Главный по коммуналке" среди общественников России прибыл в Свердловскую область, чтобы ознакомиться с положением дел на объектах ЖКХ, в сфере капремонта жилых домов и обращения с твердыми бытовыми отходами. Первый вывод, сделанный московским гостем, неутешителен: предприятия ЖКХ (в отличие от органов власти) плохо поддаются общественному контролю. На некоторые объекты инспекцию двух Общественных палат — федеральной и региональной — упорно отказывались пускать. Мол, частная собственность, извините.

По ряду объективных причин Игорю Шпектору и его коллегам из Общественной палаты Свердловской области за два дня удалось посетить не так уж много объектов — в основном те, что расположены в Екатеринбурге Первоуральске . Но и этого хватило, чтобы сделать пусть и поверхностный, но весьма красноречивый срез проблем и достижений региональной сферы ЖКХ. В их обсуждении приняли участие глава регионального Минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов , представители управляющих компаний региона, члены областной Общественной палаты и общественных советов при органах власти, курирующих коммунальную сферу.

Ставрополья. В общем и целом представитель федеральной ОП остался доволен увиденным. По его словам, Свердловская область отнюдь не лидирует по количеству жалоб на плохую работу коммунальных предприятий. Непочетное первое место по этому показателю занимает Смоленская область , «серебро» и «бронза» — у Подмосковья

"Мы были в вашем «Водоканале», и я ставлю ему оценку «плюс», — заявил Шпектор. — И по прорывным, и по сточным водам. Многие технологии, которые активно используют у вас, те же метантенки, в других регионах загублены". Тем не менее слабое звено в работе свердловских «Водоканалов» было обнаружено, причем весьма оперативно.

Цех микрофильтарции воды на головных сооружениях екатеринбургского «Водоканала». Фото: МУП «Водоканал».

"Есть тема, которую вы должны взять под контроль: это обеззараживание воды жидким хлором. От этого дела надо уходить. Аварии с хлором всегда кончаются трагично", — сурово заметил гость. После чего снова похвалил Свердловскую область, где, по его словам, ежегодно вводится по 2-3 площадки новых очистных сооружений и активно применяется обеззараживание ультрафиолетом и гипохлоритом.

Отметил Шпектор и несомненные успехи в спасении обманутых дольщиков. По его мнению, ни в одном регионе России проблемы «жертв долевого строительства» не решаются так оперативно, как на Среднем Урале.

"Честь и хвала, что ваше правительство взяло на себя ответственность закрыть эту проблему до 2019 года. Краснодарский край , к примеру, его бывший глава, а ныне министр сельского хозяйства, вообще довел до ручки с «долевкой». А у вас все решения в этом вопросе правильные. Я буду рекомендовать другим регионам учиться у Свердловской области", — пообещал Шпектор.

Концессиям отказать, жилье из реестра исключить

На этой оптимистической ноте дифирамбы кончились, и начался разбор полетов. В частности, суровой критике Шпектор подверг политику сдачи коммунальных объектов в концессию.

"Я ярый противник концессии, как и ваш Чернецкий. Хорошо, если придет концессионер с деньгами, и предложит реконструировать объект за свой счет, а сам потом будет получать с эксплуатации объекта свою маржу. Вашему «Водоканалу», к примеру, не нужен никто с деньгами. А в других городах области, особенно если мэр там неграмотный и амбициозный, он вполне может пойти на поводу у федерального Минстроя . И придет концессионер, у которого нет плана строительства и прибылей, а только ручка в кармане. И он заставит областные власти сделать для него отдельный тариф. Это самое пагубное дело!" — предупредил представитель Общественной палаты России.

Раскритиковал Игорь Шпектор и ситуацию с составлением реестра аварийных домов. По его мнению, во многих регионах данные по такому жилью искусственно занижаются. «Это на 90% вина областных и городских прокуратур, потому что прокуроры требуют от мэров по любой жалобе (от граждан, проживающих в аварийном жилье — прим. ред.) немедленного переселения этих граждан, а мэры из-за этого вообще отказываются признать тот или иной дом аварийным, чтоб было меньше жалоб».

Стоит отметить, что в декабре 2017 года мэрия Екатеринбурга исключила из «капремонтного реестра» 70 домов. Одновременно вырос «сносный список»: как ранее сообщало «Уралинформбюро», в марте 2018 года она составил 79 адресов. Однако что делать, если аварийный дом является объектом культурного наследия? Ведь по закону его сносить нельзя, а на капремонт такого памятника уйдет в 10 раз больше денег, чем на обычный жилой дом!

По мнению Игоря Шпектора, в ряде случае проблему следует решать радикально — исключая такой дом из реестра ОКН. В частности, он предложил лишить титула «объект культурного наследия» дома в «городке чекистов».

"В свое время лоббисты от культуры присваивали статус ОКН домам, в которых нет ни исторического, ни культурного наследия. А если вложить в ремонт таких домов ту сумму, которую собрали жильцы — разве можно на эти деньги отремонтировать здание со сложными архитектурными элементами, которые по закону ни убрать нельзя, ни заменить?" — возмутился общественник.

При этом Шпектор оговорился, что федеральная власть должна разработать отдельную программу капремонта ОКН. Эту позицию сегодня разделяют и многие члены Общественной палаты Свердловской области.

Так, ранее в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» зампредседателя общественного совета при Госжилстройнадзоре Свердловской области Сергей Полыганов посетовал, что капремонт «домов-памятников» по закону должен иметь софинансирование со стороны федерального бюджета — однако де-факто Федерация не выделяет деньги на эти цели.

Из ОКН долой — с лица земли вон?

Буквально накануне визита Игоря Шпектора в Екатеринбурге разразился громкий коммунальный скандал, связанный с ужасающим состоянием коммунальных сетей в одном из таких домов на проспекте Ленина.

Дом был построен еще в 30-е годы ХХ века. Его капремонт запланирован на 2018-2020 годы. Однако жильцы одной из квартир в ходе текущего ремонта обнаружили, что на стояках отопления в ванной нет запорной арматуры, а общедомовой бачок воздухоотвода почему-то находится на территории квартиры, весь проржавел и к тому же плохо прикреплен.

Жильцы винят в таком положении дел управляющую компанию, которая, по их словам, отказывается устранить нарушения. Инициативу Игоря Шпектора — изъять такие дома из реестра ОКН — они, впрочем, тоже восприняли без энтузиазма.

"Они, видимо, и дома-памятники из реестра выкинуть хотят, и лишить их федерального финансирования. Как удобно! — иронизирует Евгения Генгер, хозяйка той самой квартиры, в которой обнаружились стояки без вентилей. — Лучше бы решили вопрос с пресечением воровства федеральных средств!"

Скептически отнеслась к перспективе изъятия домов в «городке чекистов» из реестра ОКН и председатель совета Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Михайлова . В беседе с корреспондентом агентства она высказала опасение, что после снятия статуса памятника эти дома могут сначала «довести до ручки», а затем и вовсе снести, чтобы построить на их месте современное жилье.

"Это уникальный комплекс, во многом символ нашего города. У нас в Екатеринбурге примерно 150 зданий, построенных в стиле конструктивизма. Многие из них находятся на Уралмаше, имеют интересную планировочную систему, но не определены под госохрану, в результате их сносят", — заметила она.

Один из памятников уралмашевского конструктивизма: «дом Коли Елизарова», впоследствии президента Тайваня Цзян Цзинго.

Кроме того, по закону любой капремонт в таких домах, в том числе на коммунальных сетях, неизбежно выльется в реставрацию — которая требует отдельного проекта. Однако в 90-е годы квартиры в этих домах были «вглухую» приватизированы. Теперь же получается, что собственники, владеющие небольшим «куском» жилплощади, должны участвовать деньгами в сохранении всего комплекса.

Проблему можно и нужно решать только на уровне федерального законодательства по охране памятников, уверена Людмила Михайлова. Один из путей — разрешить жильцам модернизировать свои квартиры, иначе они так и останутся заложниками старой конструктивной системы.

"В Германии в свое время государство приняло закон, разрешающий жильцам самостоятельно менять «начинку» в домах такого типа. У нас, правда, для этого придется полностью расселять дом", — сокрушается председатель областного ВООПИК.

Услышат ли одинокий голос уральского защитника памятников в федеральной Общественной палате зависит от множества самых разных факторов. В том числе и от того, насколько весомо мнение общественников и для бизнесменов от «коммуналки», жаждущих быстрой прибыли, и для чиновников, лоббирующих интересы этих бизнесменов на уровне исполнительной власти.

Евгений СУСОРОВ