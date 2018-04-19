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В Приамурье на трансграничном мосту установят пункт пропуска
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В Приамурье на трансграничном мосту установят пункт пропуска 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Автомобильный пункт пропуска будет установлен на строящемся трансграничном мосту через реку Амур в Приамурье, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.
Старт строительству моста, который соединит Россию и Китай, был дан в конце 2016 года. По предложению губернатора области Александра Козлова, которого поддержал полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев, на трансграничном переходе будет создан пункт автомобильного пропуска. Полпред уже дал поручение Министерству транспорта РФ в части ускорения процедур согласования всех необходимых российских и международных документов.
Длина перехода составит более километра. Пять опор будут расположены на российской стороне, столько же — на китайской. Предполагается, что мост с двумя полосами движения будет предназначен для легковых машин вместимостью до восьми человек. Учитывая важность объекта, его строительство включат в федеральную программу развития транспорта.
На российской стороне мост начинается в Благовещенске, где проживают около 220 тысяч человек. На противоположном берегу Амура расположен китайский город Хэйхэ.
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