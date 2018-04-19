В Приамурье на трансграничном мосту установят пункт пропуска

Автомобильный пункт пропуска будет установлен на строящемся трансграничном мосту через реку Амур в Приамурье, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

Длина перехода составит более километра. Пять опор будут расположены на российской стороне, столько же — на китайской. Предполагается, что мост с двумя полосами движения будет предназначен для легковых машин вместимостью до восьми человек. Учитывая важность объекта, его строительство включат в федеральную программу развития транспорта.

На российской стороне мост начинается в Благовещенске, где проживают около 220 тысяч человек. На противоположном берегу Амура расположен китайский город Хэйхэ.