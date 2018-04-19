14 популярных достопримечательностей Белграда

За свою многовековую историю сербская земля видела немало войн и вторжений. Тем не менее ей удалось сохранить свой уникальный вид. Среди плодородных равнин, древних гор и зеленых холмов живут своей жизнью старинные города, очаровывающие уютом и домашней атмосферой. До недавних пор российские туристы не часто жаловали Сербию своими визитами, и очень зря. Здесь созданы все условия для размеренного, приятного отдыха: виза для поездки россиянам не нужна, цены не такие высокие, как в других европейских странах, а жители Сербии любят выходцев из бывшего СССР за общее коммунистическое прошлое. Главный город страны — Белград — настоящая жемчужина Балкан. Хотите узнать почему?

Белградская крепость и парк Калемегдан

В Белграде сразу бросается в глаза любовь жителей этого города ко всему белому и светлому: белые здания, белые декорации на улицах, белые животные в зоопарке. Свое имя столица Сербии получила в честь еще одного белоснежного сооружения — каменной крепости, появившейся 2000 лет назад в стратегически важном месте у пересечения двух рек — Савы и Дуная.

С момента своего основания Белградская крепость оставалась в эпицентре важных и зачастую не самых радужных событий. Десятки раз ее стены, защищавшие поселенцев, обращали в руины пришедшие иноземцы, десятки раз цитадель восставала из пепла и перестраивалась. Насыщенная история крепости и постоянные изменения отразились в ее внешнем облике: она вобрала в себя черты Запада и Востока.

Вблизи ее каменных стен простирается уютный парк Калемегдан, по имени которого часто называют и саму крепость. Здесь же расположены музеи, галереи, рестораны, спортивные площадки и Белградский зоопарк. Крепость открыта для свободного посещения — вход в нее абсолютно бесплатен. Не удивительно, что она стала любимым местом как у местных жителей, так и у туристов.

Белградский зоопарк

Белградский зоопарк «Парк доброй надежды» пережил три бомбардировки: две из них пришлись на время Второй мировой войны, а одна произошла в 1999 году во время конфликта тогда еще существовавшей Югославии с силами НАТО . Помня о трагедии, работники зоопарка стараются окружить животных максимальной заботой и комфортом: пернатым и пушистым обитателям дозволено делать практически все, что они захотят.

Но и сами жители «Парка доброй надежды» не лыком шиты. Главный долгожитель зоопарка — аллигатор Муя, родившийся еще до войны в 1937 году, — уже много лет держит звание самого старого представителя своего вида. Есть в белградском зверинце и животные-альбиносы: белые львы, тигры, арктический волк и другие. Им, как символу белого города, уделяется особое внимание. Некоторые обитатели зоопарка и вовсе удостоились памятников за свои заслуги — это обезьянка Сами, предпринявшая несколько попыток к бегству из «Парка доброй надежды», и овчарка Габи, остановившая сбежавшего ягуара.

Улица Кнез Михайлова

Улица, получившая название в честь сербского князя Михаила, тянется от парка Калемегдан до площади Республики. Это главная и самая длинная пешеходная зона в Белграде. В изящных старинных зданиях, выстроенных по краям дороги, открыты книжные лавки, шумные рестораны и многочисленные магазины разнообразных брендов — известных и не очень.

Рядом с величественными постройками вроде Сербской Академии наук и искусств и первым белградским небоскребом собираются художники и музыканты. От улицы Кнез Михайлова рукой подать до всех основных достопримечательностей Белграда, и если есть возможность, выбирайте гостиницу в ее окрестностях.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Ружица)

Доводилось ли вам бывать в церкви, освещенной люстрами из оружия, гильз и прочей военной амуниции? Рискнем поспорить: вы даже не догадывались, что в мире существует столь специфический храм. А между тем, он вполне себе реален. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы расположена в самом Белграде, невдалеке от крепости и парка Калемегдан. Если верить легенде, в былые времена рядом с ней возвышались еще два храма, но до наших дней дошла только Ружица, и даже ее пришлось восстанавливать после войны.

Ружица — старейшая белградская церковь: она была построена несколько столетий назад. В 1521 году во время вторжения турок-османов святыня получила сильнейшие повреждения. В XVIII веке ее место занял пороховой склад, а во время Первой мировой войны здесь разместился храм при военном гарнизоне. Именно сербские солдаты собрали из пустых снарядов необычные люстры: они должны были стать своеобразным предостережением, показать потомкам, что война — это ад и безумие, которому нет места на земле; она никогда не должна повториться. Но в апреле 1941 года немецкая авиация нанесла удары по Белграду.

Сегодня церковь охраняется государством: посетителей встречают не только изящные статуи, но и стража. В теплое время года здесь особенно красиво — стены церкви полностью покрываются вьющимися растениями.

Храм Святого Саввы

Величественный храм, построенный на холме Врачар, хорошо виден из разных районов Белграда. Беломраморный исполин, получивший свое имя в память об основоположнике Сербской православной церкви и первом архиепископе Савве, жившем в XIII веке, стал одной из крупнейших православных святынь в мире, обойдя по размерам свой прототип — стамбульский собор Святой Софии.

Место, на котором воздвигнут храм, было выбрано не случайно: здесь в XVI веке османы, показывая свою силу и власть, предали огню мощи святого Саввы. Строительство здания началось в 1935 году, но жизненные перипетии мешали довести его до конца: сначала в Белград вторглись фашисты, а позже в стране воцарился коммунистический режим, отрицающий любую религию.

Свои двери храм Святого Саввы открыл почти семьдесят лет спустя — в 2004 году. Внутренняя отделка до сих пор не закончена, но уже сегодня прихожане могут полюбоваться одним из главных украшений этого сооружения — огромной мозаикой, изображающей Иисуса Христа , раскинувшейся под куполом храма.

Квартал Скадарлия

Угадайте, что общего у художников, писателей и туристов? Ответ очевиден: и те, и другие любят вкусно поесть, а порой и выпить. Именно поэтому все дороги в сербской столице ведут не в Рим , а в Скадарлию — богемный квартал в сердце города. Сто лет назад на брусчатых улочках выросли лавки местных ремесленников, которые со временем превратились в кафаны — сербскую версию таверн. Район с недорогими квартирами облюбовали люди творческих профессий, и на улице, превратившийся в белградский аналог московского Арбата, вильнюсского Ужуписа и парижского Монмартра, воцарилась атмосфера вечного праздника.

Если вы попадете в Скадарлию днем, вас удивит, насколько здесь тихо и безлюдно. Но как только время приближается к вечеру, на улице появляются художники, музыканты и продавцы безделушек. В кафанах можно попробовать сербские блюда и горячительные напитки, поговорить по душам и послушать народную музыку. Здесь не считается зазорным кутить до утра и подпевать песням на незнакомом языке. Одевайтесь поудобнее и прихватите с собой динары — вдруг вам захочется привезти с собой не только воспоминания, но и памятные сувениры?

У каждой страны есть свои гении, которые внесли большой вклад в развитие науки. Одним из них является Никола Тесла — изобретатель, подаривший миру не только свои многочисленные изобретения, но и беспроводное электричество, которым мы пользуемся каждый день.

Единственный официальный музей выдающегося физика открыт в центре Белграда. В доме, больше напоминающем декорации к фантастической киноленте, собраны не только предметы, созданные усилиями Теслы, но и документы, рассказывающие о его работе, — книги, рисунки и фотографии. Во время экскурсий специально для публики проводятся увлекательные опыты: из темноты появляется светящийся меч, а из катушек вылетают электрические молнии.

В музее хранится и самый ценный экспонат, ставший причиной для многочисленных споров между руководством паноптикума и церковными деятелями. Это золотой шар, в котором покоится прах Теслы. Представители Сербской православной церкви уверены, что останки изобретателя должны быть захоронены согласно традициям, но пока урна остается на своем законном месте.

Дворец принцессы Любицы

Сербский дворец принцессы не похож на сооружения из диснеевских сказок, но тем не менее он по-своему прекрасен. Трехэтажный дом, выполненный из белого камня, появился в городе в 1830 году по указу Милоша Обреновича — князя и мужа той самой Любицы. За время своего существования особняку довелось сменить несколько предназначений: он был не только жилым домом, но и лицеем, интернатом для глухонемых и даже судом.

В конце ХХ века здание, соединившее в своих очертаниях восточные и европейские мотивы, было признан памятником культуры. В комнатах бывшей княжеской резиденции вновь появились личные вещи Любицы, антикварная мебель и предметы искусства. Музей открыт для посетителей, и, если вам повезет попасть на экскурсию, посвященную кофе, вас непременно угостят вкусным рахат-лукумом.

Земун и башня Гардош

Старинный район Земун — лучшее место для долгой, неторопливой прогулки по Белграду. Этот окраинный кусочек земли вошел в состав Сербии после окончания Первой мировой войны — до этого он принадлежал Австро-Венгрии и считался самым южным городом могучей империи. На узких улочках, переплетенных между собой, сохранились дома, чья история насчитывает несколько столетий, и необычные церквушки вроде церкви Николая Чудотворца.

Вдоль широкого русла Дуная протянулась длинная набережная, соединяющая окраинный район с остальной частью столицы Сербии. На променаде открыты рестораны и бары, аттракционы, казино и другие заведения. В местных кафе, обдуваемых легким морским бризом, можно насладиться блюдами из свежей рыбы и полюбоваться белыми лебедями, качающимися на голубых волнах.

Добравшись до Земуна, не упустите возможность воспарить над Белградом и насладиться прекрасным видом окрестных земель, поднявшись на смотровую площадку местной достопримечательности — башни Гардош. Гардош, или башню Тысячелетия, возвели на одноименном холме венгры в честь тысячелетнего юбилея своего поселения на дунайских берегах. Раньше на ее месте стояла средневековая крепость, руины которой еще видны в некоторых местах. На первом этаже открыта художественная галерея, а по узким ступенькам можно подняться на смотровую площадку, с которой видны крыши земунских домов, Дунай и часть сербской столицы.

Музей истории Югославии и Дом цветов

Как и Россия , Сербия — страна с коммунистическим прошлым. На окраине Белграда открыт специальный музей, посвященный этому периоду в истории страны. Среди многочисленных экспонатов представлены подарки, преподнесенные лидерам государства, исторические документы, фотографии, киноленты и другие артефакты.

Рядом с музеем расположен Дом цветов. Постройка с романтичным названием едва ли имеет отношение к ботанике или флористике — по сути, это мавзолей, в котором покоятся югославский президент Иосип Броз Тито и его супруга Йованка. Интересно, что изначально усыпальница была оранжереей, примыкающей к дому харизматичного лидера, и Иосип лично следил за садом, разбитым в Белграде.

Биография Тито похожа на приключенческий роман: во времена Второй мировой войны он возглавлял партизанское движение, а став национальным лидером, восстановил страну, опустошенную разрушительной войной. Тито управлял Югославией вплоть до своей смерти в 1980 году. Его похороны стали крупнейшими в истории государства: проститься с югославским лидером приехали президенты, короли и чиновники из 128 стран. Тито по-прежнему считается одной из самых важных фигур в истории Югославии: ежегодно его могилу в Белграде посещает более 100 000 человек.

Авальская телебашня

Башня Гардош — не единственное место, с которого можно насладиться захватывающей панорамой Белграда. На горе Авала построено еще одно занятное сооружение — телебашня, получившая название Авальская. Эта 205-метровая вышка является самой высокой башней не только в Белграде, но и на всех Балканах. В ясный, солнечный день с ее площадки можно полюбоваться видом окрестных деревень, холмами и отдаленными районами города.

Башня была построена в 1965 году, но бомбардировки НАТО в 1999 году превратили ее в руины. Потребовалось несколько лет, чтобы восстановить вышку — она вновь открыла свои двери только в 2010 году. Примечательно, что новая башня выглядит точь-в-точь как ее предшественница. Что ж, в скрупулезности и упорстве сербам и впрямь не занимать!

Небоскреб Genex

Есть в столице Сербии еще одно высотное здание, выделяющееся на фоне других построек не только своими размерами, но и причудливой формой, будто сошедшей с полотен футуристов. Речь идет о небоскребе Genex или, как его еще называют, «Западных воротах Белграда».

Здание, возвышающееся на 140 метров, состоит из двух частей. Их объединяет двухэтажный мостик, на котором установлена башня, вращающаяся вокруг своей оси. Внутри башни открыт ресторан с панорамными окнами, и, если вы не боитесь высоты, обязательно поужинайте в этом заведении.

Возможно, вас удивит, но «Западные ворота Белграда», регулярно попадающие в топ самых необычных небоскребов мира, были построены и спроектированы в далеком 1977 году. Такое вот чудо техники, опередившее время.

Ада Циганлия

Представьте себе умиротворенный оазис, покрытый сочной зеленью, спортивными площадками и столиками для пикников. Именно так выглядит Ада Циганлия — полуостров на реке Сава. Рекреационная зона, которую в теплые дни посещают несколько тысяч человек (порой и 100 000), находится всего в 4 км от центра города — добраться до нее на автобусе можно за 15 минут.

Первоначально Ада была обычным островом, омываемым со всех сторон водами быстрой реки. Позже было решено присоединить ее к Белграду, осушив существовавшие в районе болота и возведя плотины. В результате всех перемен возле Ады образовалось большое озеро, которое сами сербы называют «белградским морем».

Вдоль водоема протянулись оборудованные пляжи, на которых можно не только позагорать, но и заняться активными видами спорта: прокатитесь на водных лыжах или попробуйте банджи-джампинг. Есть на Аде возможности для скалолазания, регби, бейсбола, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола и поле для гольфа.

Вокруг озера курсирует туристический поезд, который довезет вас до нужного места, если вы утомились и не готовы идти дальше. На обратном пути обязательно сфотографируйте четырехпролетный мост, который уже успел стать достопримечательностью города.

Крепость Вршац

Недалеко от границы с Румынией , у самого подножья цветущих Карпат, расположен один из старейших городов Сербии с труднопроизносимым названием Вршац. Добраться до него можно на общественном транспорте — он находится рядом с Белградом, всего в 90 км.

В районе Вршаца сохранилось несколько религиозных памятников: собор Святого Николая, собор Святого Герхарда, монастырь Месич. Есть здесь и винодельня, на которой можно отведать местные вина.

На территории города находится одно из старейших защитных укреплений страны — крепость Вршац. Ее возвели в XV веке из гранита и слюды, и в солнечную погоду необычные стены переливаются на солнце. К сожалению, часть сооружения разрушена, но каменный замок и крепостные стены — местные достопримечательности, на которые стоит взглянуть.