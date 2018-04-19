Ошский рынок в Кыргызстане ждет реконструкция

Судьбу старейшего рынка решают в Бишкеке . Неделю назад крупный пожар уничтожил десятки павильонов и контейнеров с товаром. Точная сумма убытков пока неизвестна. Власти столицы не раз заявляли, что рынок надо реконструировать: убрать стихийные постройки, расширить подъездные пути и разогнать нелегальных торговцев. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Сгоревший участок рынка до сих пор оцеплен. Здесь еще ведут следственные работы, строители начали разбирать завалы. Но никому пока заходить нельзя — небезопасно! Пожар погнул железные стены и навесы.

Обугленные конструкции — все, что осталось после сильного пожара. Спасатели в течение полусуток боролись с огнем.

Для тысячи торговцев пятница 13-ого апреля стала днем потерь и слез.

«Когда в 5 утра прибежала сюда, уже все полыхало, все было закрыто. Я уже много лет торгую сигаретами. Товара у меня был целый контейнер. Только одна коробка сигарет стоит более 400$. Вот теперь на дороге торгую, взяла под реализацию. Кормиться же как-то надо», — рассказала местная жительница.

«Ничего не надо! Только верните нам рабочие места! Разрешите немного отсрочить кредиты, дайте налоговые послабления!» — призывает одна из работниц. Рынок с начала года горел трижды. Правительство пообещало поддержать предпринимателей. Специальная комиссия сейчас составляет списки пострадавших и подсчитывает убытки.

«Порядка 300 человек уже подали заявления о том, что они пострадали. И сейчас данная информация уточняется в налоговой инспекции и в соцфонде на предмет того, действительно ли они занимались предпринимательской деятельностью, оплачивали патенты, налоги», — рассказал аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев.

Милиция и сотрудники мэрии на Ошский базар с рейдами приходят каждый день. Проверяют безопасность, выявляют незаконных торговцев. Эта женщина — одна из тех, кто нарушает правила торговли. Ее тележка с носками и бельем мешает проезду. Штраф семь долларов или общественные работы для нее не препятствие — надо кормить семью. Поэтому завтра она опять придет на рынок.

«Вы думаете, мне нравится целыми днями с точки на точку тягать тележку? Просто не вижу больше выхода! Я на аренду нормального контейнера не зарабатываю. Продаю носочки, добавляя 20-30 центов. А мне еще надо кормить 4-х детей, у меня еще студент!», — пояснила нарушительница.

«Они вот сейчас уходят, но как мы переходим на другую территорию, они назад возвращаются», — отметил заведующий отделом Ленинского акимата Бишкека Максат Чалов.

Разговоры о необходимости перенести самый большой рынок Бишкека за черту города ведутся постоянно. По крайней мере, так хотят жители. Но мэрия и правительство к такому решению не готовы. У базара более 80 владельцев — надо сначала договориться с ними. И найти территорию, где можно разместить более семи тысяч торговцев.

Ошский рынок был построен в 70-х годах прошлого века. Сегодня торговый комплекс в центре Бишкека занимает территорию в 17 тысяч квадратных метров.

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