В Киргизии презентовали две книги о развитии ислама

Бишкеке прошла презентация двух новых книг известного в Киргизии ученого-теолога Кадыра Маликова . Издания посвящены истории ислама и его современному развитию, а также молодежной религиозной политике.

Джон Локк, В книге «Ислам и государство» автор, опираясь на дискуссии и суждения европейских и восточных мыслителей и философов, таких, как Томас Гоббс Карл Маркс , Ибн Сина, Сократ и Аристотель, знакомит читателя с различными взглядами на отношения властных структур и духовенства и рассматривает место и роль ислама в государственном строительстве.

Во второй книге под названием «Мусульманская молодежь: Ценности и приоритеты» Кадыр Маликов поднимает вопросы нравственного воспитания, отношения молодых людей к окружающему миру, обществу и духовным ценностям.

— Обе книги предназначены для широкого круга читателей вне зависимости от национальности и вероисповедания, — утверждает Кадыр Маликов. — Не менее полезны книги будут и для проведения лекций по теологии и вопросам ценностных ориентиров.

По мнению автора, сейчас, когда в угоду политическим амбициям людям навязывают вредоносные, а порой и опасные религиозные взгляды, необходимо, чтобы аудитория могла отличать истину от лжи.