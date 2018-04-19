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В Киргизии презентовали две книги о развитии ислама
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В Киргизии презентовали две книги о развитии ислама 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
В Бишкеке прошла презентация двух новых книг известного в Киргизии ученого-теолога Кадыра Маликова. Издания посвящены истории ислама и его современному развитию, а также молодежной религиозной политике.
В книге «Ислам и государство» автор, опираясь на дискуссии и суждения европейских и восточных мыслителей и философов, таких, как Томас Гоббс, Джон Локк, Карл Маркс, Ибн Сина, Сократ и Аристотель, знакомит читателя с различными взглядами на отношения властных структур и духовенства и рассматривает место и роль ислама в государственном строительстве.
Во второй книге под названием «Мусульманская молодежь: Ценности и приоритеты» Кадыр Маликов поднимает вопросы нравственного воспитания, отношения молодых людей к окружающему миру, обществу и духовным ценностям.
— Обе книги предназначены для широкого круга читателей вне зависимости от национальности и вероисповедания, — утверждает Кадыр Маликов. — Не менее полезны книги будут и для проведения лекций по теологии и вопросам ценностных ориентиров.
По мнению автора, сейчас, когда в угоду политическим амбициям людям навязывают вредоносные, а порой и опасные религиозные взгляды, необходимо, чтобы аудитория могла отличать истину от лжи.
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