Россия утвердила Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи

Российская Сторона утвердила Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи, сообщается на сайте кабмина.

Регламент радиосвязи является составной частью Устава Международного союза электросвязи (МСЭ) и устанавливает общие принципы эффективного использования на международном уровне радиочастотного спектра и орбитально-частотного ресурса для космических аппаратов на геостационарной орбите, устранения причин возникновения помех между различными радиослужбами.

Новая редакция Регламента радиосвязи принята по итогам всемирных конференций МСЭ в Женеве в 2012 и 2015 годах.