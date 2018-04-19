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Россия утвердила Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи
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Россия утвердила Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи 

Парламентская газета 30 минут назад
Российская Сторона утвердила Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи, сообщается на сайте кабмина.
Регламент радиосвязи является составной частью Устава Международного союза электросвязи (МСЭ) и устанавливает общие принципы эффективного использования на международном уровне радиочастотного спектра и орбитально-частотного ресурса для космических аппаратов на геостационарной орбите, устранения причин возникновения помех между различными радиослужбами.
Новая редакция Регламента радиосвязи принята по итогам всемирных конференций МСЭ в Женеве в 2012 и 2015 годах.
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