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Состояние гагаринской летки оценил губернатор Оренбургской области
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Состояние гагаринской летки оценил губернатор Оренбургской области 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Глава Оренбургской области Юрий Берг провел рабочее совещание в здании бывшего летного училища им. И. С. Полбина, известного как гагаринская летка, в среду, 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Предметом обсуждения стало состояние исторического объекта и его дальнейшая реконструкция.
Напомним, в конце 2017 года часть помещений оренбургской летки была передана из федеральной собственности в областную. По информации правительства, сейчас идет работа с остальными собственниками здания, чтобы была возможность заниматься им комплексно. Отмечается, что нежилое крыло находится под охраной.
Глава региона отметил необходимость предварительной подготовки исторического объекта к началу реставрационных работ.
«Прежде всего необходимо освободить помещения от годами копившегося мусора, и сделать это надо с соблюдением всех процедур, определенных законом для памятников истории и архитектуры», — сказал Юрий Берг.
После совещания на Советской губернатор проинспектировал состояние набережной Урала перед началом очередного этапа ее реконструкции в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее областное министерство культуры выдало подрядной организации соответствующее разрешение на продолжение реконструкции. Без такого документа любые работы на объекте культурного значения запрещены. Сейчас рабочие приступили к отбивке временного верхнего покрытия, которое наносилось перед открытие спуска в декабре 2017 года.
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