Состояние гагаринской летки оценил губернатор Оренбургской области

Глава Оренбургской области Юрий Берг провел рабочее совещание в здании бывшего летного училища им. И. С. Полбина, известного как гагаринская летка, в среду, 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Предметом обсуждения стало состояние исторического объекта и его дальнейшая реконструкция.

Напомним, в конце 2017 года часть помещений оренбургской летки была передана из федеральной собственности в областную. По информации правительства, сейчас идет работа с остальными собственниками здания, чтобы была возможность заниматься им комплексно. Отмечается, что нежилое крыло находится под охраной.

Глава региона отметил необходимость предварительной подготовки исторического объекта к началу реставрационных работ.

«Прежде всего необходимо освободить помещения от годами копившегося мусора, и сделать это надо с соблюдением всех процедур, определенных законом для памятников истории и архитектуры», — сказал Юрий Берг.