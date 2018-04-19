Ещё
Ушел из жизни почетный гражданин Вологды Игорь Степанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Ушел из жизни почетный гражданин Вологды Игорь Степанов 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Экс-председатель Вологодской городской Думы Игорь Степанов скончался в Вологде. Его не стало на 71-ом году жизни.
Он родился в 1947 году в Подмосковье. Окончив Ленинградское военнно-морское училище и Всесоюзный юридический заочный институт в Москве, отслужил на атомных ракетных подводных лодках. Большая часть трудового пути связана с Вологодчиной. С 1996 по 2012 годы он был депутатом гордумы, в 2007 году занял пост заместителя председателя, а в 2009 году стал председателем городской думы. С этого поста он ушел в 2013 году, став членом Общественной палаты Вологодской области и заняв кресло председателя.
Первые лица Вологды уже высказали слова соболезнования.
«Сегодня скончался Игорь Степанов, в разное время он занимал посты председателя Вологодской городской Думы и председателя Общественной палаты области, носил звание Почетный гражданин Вологды. В последние годы возглавлял Ассоциацию Почетных граждан города. Этот человек внес огромный вклад в развитие областной столицы. Мне довелось работать с ним еще будучи депутатом. Это был достойный и очень деятельный человек. Светлая память Игорю Васильевичу и соболезнования родным и близким», — написал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Не стало Игоря Васильевича Степанова… Не перечислить его заслуг — как человека, стоявшего у истоков местного самоуправления Вологды. Для меня и моих коллег он останется навсегда наставником, образцом порядочности, мудрости, человеком, на которого нужно равняться. Вечная память, Игорь Васильевич…Скорбим, будем помнить всегда», — написал глава Вологды, председатель вологодской городской думы Юрий Сапожников.
Деятельность Игоря Степанова отмечена множественными наградами: медалью «За безупречную службу III степени», «Ветеран труда», знаком «За заслуги перед Вологдой», медалью Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления», медалью Совета муниципальных образований Вологодской области «За заслуги в развитии местного самоуправления» и другими. В 2016 году за значительные достижения в политической и общественной деятельности Игорю Степанову присвоено звание Почетного гражданина города Вологды.
Дата и место прощания с Игорем Степановым станут известны в ближайшее время.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
График отключения горячей воды разработали в Вологде Пять лучших пар проекта «Классный друг» наградили в Вологде Карту мест общегородского субботника представили в Вологде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России316
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО116
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу342
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня161
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
03:21
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Погода Новости Москвы
01:00
К строительству БКЛ привлекут дополнительные силы
Новости Москвы
00:27
В центре Москвы перекроют движения из-за ММКФ-2018
Новости Москвы
02:53
Израиль экстренно вызвал сотни резервистов
Армия Ближний Восток
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение