Ушел из жизни почетный гражданин Вологды Игорь Степанов

Он родился в 1947 году в Подмосковье . Окончив Ленинградское военнно-морское училище и Всесоюзный юридический заочный институт в Москве , отслужил на атомных ракетных подводных лодках. Большая часть трудового пути связана с Вологодчиной. С 1996 по 2012 годы он был депутатом гордумы, в 2007 году занял пост заместителя председателя, а в 2009 году стал председателем городской думы. С этого поста он ушел в 2013 году, став членом Общественной палаты Вологодской области и заняв кресло председателя.

Первые лица Вологды уже высказали слова соболезнования.

«Сегодня скончался Игорь Степанов, в разное время он занимал посты председателя Вологодской городской Думы и председателя Общественной палаты области, носил звание Почетный гражданин Вологды. В последние годы возглавлял Ассоциацию Почетных граждан города. Этот человек внес огромный вклад в развитие областной столицы. Мне довелось работать с ним еще будучи депутатом. Это был достойный и очень деятельный человек. Светлая память Игорю Васильевичу и соболезнования родным и близким», — написал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов

«Не стало Игоря Васильевича Степанова… Не перечислить его заслуг — как человека, стоявшего у истоков местного самоуправления Вологды. Для меня и моих коллег он останется навсегда наставником, образцом порядочности, мудрости, человеком, на которого нужно равняться. Вечная память, Игорь Васильевич…Скорбим, будем помнить всегда», — написал глава Вологды, председатель вологодской городской думы Юрий Сапожников

Деятельность Игоря Степанова отмечена множественными наградами: медалью «За безупречную службу III степени», «Ветеран труда», знаком «За заслуги перед Вологдой», медалью Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления», медалью Совета муниципальных образований Вологодской области «За заслуги в развитии местного самоуправления» и другими. В 2016 году за значительные достижения в политической и общественной деятельности Игорю Степанову присвоено звание Почетного гражданина города Вологды.

Дата и место прощания с Игорем Степановым станут известны в ближайшее время.