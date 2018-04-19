Массовый исход: студентов спешно возвращают в Россию из-за провокаций

Итак, специальное ведомство, призванное продвигать нашу мягкую силу в СНГ и странах мира, предлагает организовать массовое возвращение на Родину наших студентов из недружественных стран, в которых они могли бы подвергаться давлению или стать жертвами откровенных провокаций. Конечно, защита интересов соотечественников, без сомнения, одна из главных задач этой структуры. Однако создается впечатление, что очередная прорывная идея выглядит скорее имитацией бурной деятельности, чем реальной инициативой.

Начнем с того, какова диспозиция? По данным за прошлый год, в дальних землях обучалось примерно шестьдесят тысяч выходцев из России . Немалая их часть грызла гранит науки как раз в Великобритании , на которую в документе «Россотрудничества» намекают в первую очередь. Понятно, что обучение в каком-нибудь Тринити колледже — вещь недешевая. А потому среди тамошних студентов с российскими паспортами преобладают дети весьма состоятельных родителей, скопом у нас именуемых мажорами.

Более того, немалая их часть надеется в недалеком будущем вообще связать свою судьбы с туманным Альбионом или иными странами Старого Света. Как это случилось с дочкой известного депутата Железняка или сыном парламентской пассионарии Мизулиной, которые не убоялись давления и провокаций и бросили свой якорь вдали от родного дома. И, понятное дело, предложение срочно упаковать чемоданы и перевестись в МГИМО , а то и отправиться на работу на Дальний Восток вместо района Челси, как опять-таки предлагают светлые головы «Россотрудничества», вряд ли встретит горячий отклик в их ностальгических душах.

Но разве только герой наших патриотических боевиков актер Пореченков запретит своей дочке продолжать обучение в Нидерландах , да и то вряд ли.

Собственно, как мне кажется, основная надежда на отпрысков известных деятелей, включенных в разного рода санкционные списки. Не исключено, что родители действительно обеспокоятся тем, как бы их дети не стали инструментом дополнительного давления, и пробуют их репатриировать, отключив каналы финансирования. Впрочем, списки эти, начиная с истории Магницкого, существуют уже не один год, а «Россотрудничество» озаботилось судьбами наших студентов только сейчас.

Есть ощущение, что ведомство просто захотело быть в тренде. Вон депутаты предлагают запретить ввоз американских лекарств. Другие светлые головы выступают за запрет приглашения заокеанских граждан на работу в Россию. И тем самым предлагают обескровить наши ведущие баскетбольные клубы. А «Россотрудничество» решило протрубить возвращение для студентов ради их будущего блага и безопасности.