Правительство утвердило новые принципы использования радиосвязи

Новый регламент радиосвязи утвержден правительством РФ . Он предполагает эффективное использование радиочастотного спектра. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Документ приняли в новой редакции по итогам всемирных конференций Международного союза электросвязи, состоявшихся в Женеве в 2012 и 2015 годах. Он полностью соответствует законодательству России и не требует ратификации.

Принятое правительством решение поможет урегулировать вопросы по использованию радиочастотного спектра на приграничных территориях. Регламент также способствует защите национального орбитально-частотного ресурса и призван устранить причины возникновения помех между различными радиослужбами.