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Правительство утвердило новые принципы использования радиосвязи
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Правительство утвердило новые принципы использования радиосвязи 

360tv.ru 28 минут назад
Новый регламент радиосвязи утвержден правительством РФ. Он предполагает эффективное использование радиочастотного спектра. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Документ приняли в новой редакции по итогам всемирных конференций Международного союза электросвязи, состоявшихся в Женеве в 2012 и 2015 годах. Он полностью соответствует законодательству России и не требует ратификации.
Принятое правительством решение поможет урегулировать вопросы по использованию радиочастотного спектра на приграничных территориях. Регламент также способствует защите национального орбитально-частотного ресурса и призван устранить причины возникновения помех между различными радиослужбами.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о своем согласии занять любую должность в новом правительстве, соответствующую его компетенции. Из кабмина РФ политик уходить не хочет.
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