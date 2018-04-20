Вице-президент США обсудил с вице-канцлером ФРГ геополитические проблемы 

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс обсудил в четверг с вице-канцлером, министром финансов ФРГ Олафом Шольцем ряд геополитических и экономических вопросов, вызывающих беспокойство. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам их встречи в Вашингтоне.
"Вице-президент Майкл Пенс провел сегодня [19 апреля] встречу с вице-канцлером, министром финансов ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить крепкое партнерство между двумя странами, наши трансатлантические отношения и альянс НАТО", — говорится в распространенном заявлении.
Как отметила пресс-служба, данная встреча прошла в рамках подготовки к визиту в Вашингтон 27 апреля германского канцлера Ангелы Меркель. «Они обсудили ряд экономических вопросов, а также проблем, касающихся обеспечения национальной безопасности, — указывается в заявлении. — Они согласились продолжать контакты с тем, чтобы совместно противостоять геополитическим и экономическим вызовам».
Шольц, выступая в четверг в расположенном в Вашингтоне Германском фонде Маршалла, заявил, что Германия хочет «углублять и укреплять связи» с США. «И мы хотим, чтобы США признали, что сильный и интегрированный Европейский союз — в их интересах», — добавил он.
Ожидается, что одной из тем грядущих переговоров Меркель с президентом Дональдом Трампом станут введенные США пошлины на алюминий и сталь. «Протекционизм никогда не приносил выгоды ни одной из сторон», — заметил министр, подчеркнув, что Берлин будет придерживаться «рациональной бюджетной политики».
Меркель встретится с Трампом после визита в США президента Франции Эмманюэля Макрона, который состоится 23-25 апреля.