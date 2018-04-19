В Оренбуржье заканчивается отопительный сезон

Накануне в Оренбурге в ходе совещания министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин подвел итоги отопительного сезона.

Полухин отметил, что с момента подачи тепла произошло 33 аварии, 25 из которых — по водоснабжению. Все технологические нарушения коммунальные службы устранили в срок.

В областном правительстве отмечают, что во всех муниципалитех Оренбуржья круглосуточно работают единые дежурно-диспетчерские службы, в которые оренбуржцы могут обратиться в случае неполадки с теплоснабжением. Всю информацию операторы передадут в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской области ».

«В настоящее время минстроем области и муниципальными образованиями ведется ежедневный мониторинг прогноза погоды для определения даты окончания отопительного периода. Как показывает практика, отопительный сезон обычно заканчивается с 15 апреля по 1 мая», — отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, что в 2017 году на развитие коммунальной инфраструктуры региона из областного бюджета власти выделили около 300 млн рублей. На эти средства коммунальщики проложили более 21 км сетей: почти 16 водопроводных и свыше 6 теплотрасс.