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В Оренбуржье заканчивается отопительный сезон
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

В Оренбуржье заканчивается отопительный сезон 

ProOren 26 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге в ходе совещания министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин подвел итоги отопительного сезона.
Полухин отметил, что с момента подачи тепла произошло 33 аварии, 25 из которых — по водоснабжению. Все технологические нарушения коммунальные службы устранили в срок.
В областном правительстве отмечают, что во всех муниципалитех Оренбуржья круглосуточно работают единые дежурно-диспетчерские службы, в которые оренбуржцы могут обратиться в случае неполадки с теплоснабжением. Всю информацию операторы передадут в «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Оренбургской области».
«В настоящее время минстроем области и муниципальными образованиями ведется ежедневный мониторинг прогноза погоды для определения даты окончания отопительного периода. Как показывает практика, отопительный сезон обычно заканчивается с 15 апреля по 1 мая», — отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства.
Отметим, что в 2017 году на развитие коммунальной инфраструктуры региона из областного бюджета власти выделили около 300 млн рублей. На эти средства коммунальщики проложили более 21 км сетей: почти 16 водопроводных и свыше 6 теплотрасс.
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