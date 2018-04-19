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Вода в Саратовской области сильно загрязнена нитратами
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Вода в Саратовской области сильно загрязнена нитратами 

Новости Саратова 28 минут назад
Фото: Новости Саратова
Питьевой ресурс, загрязненный вредными веществами, поступает по централизованному водопроводу Калининского района. Информация об этом обнародована 18 апреля на сайте Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории.
Эксперты уточняют, что в системе централизованного водоснабжения Калининского района Саратовской области зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нитритов и нитратов в 5 раз! Причем, сами исследователи, судя по количеству восклицательных знаков на сайте ведомства, поражены такими результатами.
Анализы производил отдел биохимических исследований, который напоминает, что предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде по нитратам должно быть не более 45 мг/л, нитритам — 3,3 мг/л. «В результате гидрохимических исследований поступившей пробы воды установлено превышение допустимых норм нитратов и нитритов в 5 раз!» — уточняет ведомство.
Напомним, что эти химические соединения очень токсичны для людей и животных, представляя реальную угрозу для здоровья.
Ранее жители Ершова сообщили о массовом заморе рыбы в местном пруду, который, судя по всему, также был загрязнен вредными веществами. Пробы воды, насколько нам известно, там не отбирались.
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