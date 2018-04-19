Вода в Саратовской области сильно загрязнена нитратами 

Питьевой ресурс, загрязненный вредными веществами, поступает по централизованному водопроводу Калининского района. Информация об этом обнародована 18 апреля на сайте Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории.
Эксперты уточняют, что в системе централизованного водоснабжения Калининского района Саратовской области зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нитритов и нитратов в 5 раз! Причем, сами исследователи, судя по количеству восклицательных знаков на сайте ведомства, поражены такими результатами.
Анализы производил отдел биохимических исследований, который напоминает, что предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде по нитратам должно быть не более 45 мг/л, нитритам — 3,3 мг/л. «В результате гидрохимических исследований поступившей пробы воды установлено превышение допустимых норм нитратов и нитритов в 5 раз!» — уточняет ведомство.
Напомним, что эти химические соединения очень токсичны для людей и животных, представляя реальную угрозу для здоровья.
Ранее жители Ершова сообщили о массовом заморе рыбы в местном пруду, который, судя по всему, также был загрязнен вредными веществами. Пробы воды, насколько нам известно, там не отбирались.