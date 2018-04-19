Человек эволюционировал благодаря бровям

Человеческие брови имели важнейшее значение для эволюции, потому что именно с их помощью наши предки когда-то учились коммуницировать между собой. Такое заявление сделали британские ученые.

Команда специалистов Йоркского университета с помощью компьютерной 3D-программы тщательно изучила череп человеческого предка Homo rhodesiensis, известный под именем Кабве 1, найденный на территории современной Замбии . В результате они отбросили два объяснения, которые ранее часто выдвигали относительно выдающихся бровных дуг. Первое заключалось в том, что они якобы были нужны, чтобы заполнить пространство между оболочкой небольшого мозга ранних гомининов и глазными яблоками; второе — что они были необходимы для стабилизации черепа при жевании. Компьютерный анализ показал, что обе эти гипотезы неверны. И тогда ученые выдвинули гипотезу, что этот ход эволюции был вызван социальными факторами.

Исследователи во главе с профессором анатомии Полом О’Хиггинсом полагают, что изначально широкий подвижный лоб с бровями образовался по мере того, как лица наших предков уменьшались в размерах. Этот процесс шел в последние 100 тысяч лет и ускорился в последние 20 тысяч лет, когда гоминины вместо охоты стали заниматься сельским хозяйством. Выдающиеся подвижные брови, по мнению британцев, помогали первым людям доносить до своих соплеменников послания и эмоции — и стали важнейшим инструментом выживания, ведь с их помощью гоминины общались и объединялись для охоты и труда. Яркие контрастные брови на лицах наших современников — наследие тех далеких времен.

«Брови — это недостающая деталь головоломки о том, как современному человеку удалось стать настолько успешным по сравнению с другими ранними гомининами», — подытожвает соавтор исследования доктор Пенни Спайкинз.

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