Ещё
Человек эволюционировал благодаря бровям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Человек эволюционировал благодаря бровям 

Доктис 32 минуты назад
Человеческие брови имели важнейшее значение для эволюции, потому что именно с их помощью наши предки когда-то учились коммуницировать между собой. Такое заявление сделали британские ученые.
Команда специалистов Йоркского университета с помощью компьютерной 3D-программы тщательно изучила череп человеческого предка Homo rhodesiensis, известный под именем Кабве 1, найденный на территории современной Замбии. В результате они отбросили два объяснения, которые ранее часто выдвигали относительно выдающихся бровных дуг. Первое заключалось в том, что они якобы были нужны, чтобы заполнить пространство между оболочкой небольшого мозга ранних гомининов и глазными яблоками; второе — что они были необходимы для стабилизации черепа при жевании. Компьютерный анализ показал, что обе эти гипотезы неверны. И тогда ученые выдвинули гипотезу, что этот ход эволюции был вызван социальными факторами.
Исследователи во главе с профессором анатомии Полом О’Хиггинсом полагают, что изначально широкий подвижный лоб с бровями образовался по мере того, как лица наших предков уменьшались в размерах. Этот процесс шел в последние 100 тысяч лет и ускорился в последние 20 тысяч лет, когда гоминины вместо охоты стали заниматься сельским хозяйством. Выдающиеся подвижные брови, по мнению британцев, помогали первым людям доносить до своих соплеменников послания и эмоции — и стали важнейшим инструментом выживания, ведь с их помощью гоминины общались и объединялись для охоты и труда. Яркие контрастные брови на лицах наших современников — наследие тех далеких времен.
«Брови — это недостающая деталь головоломки о том, как современному человеку удалось стать настолько успешным по сравнению с другими ранними гомининами», — подытожвает соавтор исследования доктор Пенни Спайкинз.
Читайте также:
Как научиться выражать свои эмоции
Доктис: последние новости
Почти одна восьмая нашей жизни отдана телевидению В пельменях найдены сальмонеллы и листерии Самыми строгими критиками гомеопатии являются женщины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия317
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию470
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя12
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»364
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»46
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение