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Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Даллакяном, беременна в Крыму
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Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Даллакяном, беременна в Крыму 

Хорошие новости 30 минут назад
Фото: Хорошие новости
Челябинская львица Лола скоро станет мамой. Об этом сообщают в соцсетях крымского сафари-парка «Тайган», где Лола и живет с 2016 года.
В сафари-парке Лола чувствует себя отлично. Она стала более контактной, дает себя гладить и отлично ладит с руководителем парка «Тайган» Олегом Зубковым. Кроме того, Лола живет в прайде и у неё появился возлюбленный — лев Марсель.
— Мы проведали прайд Марселя, Лолы, Мирона и Лизы, и Олег Алексеевич, осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз! — пишут в соцсетях парка «Тайган».
Когда-то Лола жила в частном питомнике Челябинской области. Но вскоре стала не нужна хозяивам и её отдали в ветклинику Карена Даллакяна, создателю зооприюта «Спаси меня!». Если бы Карен не принял львицу к себе, красавицу бы усыпили. У львицы была нарушена пищеварительная система и болели суставы. Подлечив подопечную, Карен отправил её в крымский сафари-парк «Тайган».
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