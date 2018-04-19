Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Даллакяном, беременна в Крыму 

Челябинская львица Лола скоро станет мамой. Об этом сообщают в соцсетях крымского сафари-парка «Тайган», где Лола и живет с 2016 года.
В сафари-парке Лола чувствует себя отлично. Она стала более контактной, дает себя гладить и отлично ладит с руководителем парка «Тайган» Олегом Зубковым. Кроме того, Лола живет в прайде и у неё появился возлюбленный — лев Марсель.
— Мы проведали прайд Марселя, Лолы, Мирона и Лизы, и Олег Алексеевич, осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз! — пишут в соцсетях парка «Тайган».
Когда-то Лола жила в частном питомнике Челябинской области. Но вскоре стала не нужна хозяивам и её отдали в ветклинику Карена Даллакяна, создателю зооприюта «Спаси меня!». Если бы Карен не принял львицу к себе, красавицу бы усыпили. У львицы была нарушена пищеварительная система и болели суставы. Подлечив подопечную, Карен отправил её в крымский сафари-парк «Тайган».