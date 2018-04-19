Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Даллакяном, беременна в Крыму

Челябинская львица Лола скоро станет мамой. Об этом сообщают в соцсетях крымского сафари-парка «Тайган», где Лола и живет с 2016 года.

В сафари-парке Лола чувствует себя отлично. Она стала более контактной, дает себя гладить и отлично ладит с руководителем парка «Тайган» Олегом Зубковым . Кроме того, Лола живет в прайде и у неё появился возлюбленный — лев Марсель

— Мы проведали прайд Марселя, Лолы, Мирона и Лизы, и Олег Алексеевич, осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз! — пишут в соцсетях парка «Тайган».