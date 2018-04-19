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На нижегородской телебашне ведутся работы по настройке светотехнического оборудования
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На нижегородской телебашне ведутся работы по настройке светотехнического оборудования 

Vgoroden.ru 35 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Работы по настройке светотехнического оборудования начались на телевизионной башне на улице Белинского. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».
Напомним, к чемпионату мира на телебашне будет смонтирована новая подсветка. Завершить работы планируется уже в мае. В настоящее время специалисты настраивают оборудование на отметке 140 — 180 метров. В связи с этим ночью и утром 19 апреля было ограничено телевещание. Кстати, нижегородцы уже смогли оценить новую подсветку, которая работает в тестовом режиме.
В филиале РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» уточнили, что современная архитектурно-художественная подсветка позволит «заливать» башню различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев.
«Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров», — пояснили специалисты.
Напомним, ранее было представлено несколько предварительных проектов новой подсветки телебашни.
Фото: Надежда Кей
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