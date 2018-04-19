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Екатеринбургский Академический приведут в порядок после зимы
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Екатеринбургский Академический приведут в порядок после зимы 

Уралинформбюро 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
21 апреля жители самого молодого екатеринбургского района — Академического — вместе с остальными горожанами выйдут на субботник.
В 10.00 сотрудники УК «Академический» начнут раздавать инвентарь: метлы, тележки, перчатки и прочее. Получить их жители первого квартала смогут на аллее между «электродомами» №№11 и 13 по улице Павла Шаманова, жители второго квартала — на центральной аллее между школами №№16 и 19, а жители пятого квартала — рядом со стройотрядовским монументом.
В рамках масштабной уборки района академчане будут наносить разметку на велодорожки, очищать газоны, сажать и подкармливать деревья. По ее окончанию всех ждут вкусные пирожки и горячий чай, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК «Академический».
В полдень все желающие могут отправиться приводить в порядок Юго-Западный лесопарк вместе со Всероссийским обществом охраны природы. Добровольцев обеспечат перчатками и мешками для мусора. Место сбора — возле арки «Тропа здоровья». После мероприятия его участников напоят чаем с печеньем.
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