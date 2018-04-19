В Челябинских трамваях появятся обновленные схемы движения

Активисты движения «Челябинский урбанист» предложили властям Челябинска обновить схемы движения, которые находятся в вагонах трамваев. По словам урбанистов, прежние схемы неудобны для зрительного восприятия и малопонятны. На новых плакатах каждый трамвайный маршрут будет отмечен отдельной линией и цветом. Также на схемах появятся изображения скверов, парков, водоемов, университетов, театров и других узнаваемых зданий. Карту разрабатывали в столичной студии Артемия Лебедева , специалисты которой ранее составляли схему московского метро и маршрутов в Тюмени

Новую схему движения челябинских трамваев нарисовали еще три года назад, но на тот момент внедрить ее не получилось. Теперь же урбанисты вновь обратились к администрации, и власти идею поддержали.

— Мне позвонили и сказали, что мэр города Евгений Тефтелев решил вопрос с финансированием распечатки новой трамвайной схемы. Я уже встретился с директором Службы организации движения, и мы обо всем договорились. Сейчас делаем последние правки — и в печать, — комментирует лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Новые плакаты появятся в 300 трамвайных вагонах. К слову, затраты на распечатку и расклейку понятных для челябинцев и гостей города схем составят всего 20 000 рублей