Комсомольский Lego «пойдёт» на Китай

Создатель конструктора «Городище» планирует экспортировать первую партию в Китай уже в мае текущего года. Чтобы выйти на зарубежный рынок, ООО «Зодчий» значительно нарастило производство — предприниматель приобрёл новое оборудование и арендовал цех большей площади.

— Объём производства теперь увеличится в десять раз. Если прежде мы изготавливали по сто наборов в месяц, то с учётом отгрузки в Китай предстоит выпустить тысячу конструкторов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» предприниматель Александр Давыдов. — Как только наладим экспорт в Китай, собираемся значительно расширить ассортимент.

В настоящее время конструктор «Городище» представлен в трёх наборах. Они отличаются количеством деталей. Из них малыши возводят крепости и другие строения, спроектированные по аналогии с памятниками деревянного зодчества Древней Руси. Но для зарубежных покупателей разработчику придётся изменить форму крыш, чтобы продукт стал ближе к истории и культуре потребителей.

Напомним, что идея для бизнеса пришла Александру Давыдову, когда он, будучи отцом четверых детей, не смог найти в магазинах деревянный конструктор для своих сыновей. Пластмассовые аналоги его не устроили, и он решил сделать игрушку из натуральных материалов самостоятельно.