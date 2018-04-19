Комсомольский Lego «пойдёт» на Китай 

Детским деревянным конструктором «Городище», который производит предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Александр Давыдов, заинтересовались в Китае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Создатель конструктора «Городище» планирует экспортировать первую партию в Китай уже в мае текущего года. Чтобы выйти на зарубежный рынок, ООО «Зодчий» значительно нарастило производство — предприниматель приобрёл новое оборудование и арендовал цех большей площади.
— Объём производства теперь увеличится в десять раз. Если прежде мы изготавливали по сто наборов в месяц, то с учётом отгрузки в Китай предстоит выпустить тысячу конструкторов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» предприниматель Александр Давыдов. — Как только наладим экспорт в Китай, собираемся значительно расширить ассортимент.
В настоящее время конструктор «Городище» представлен в трёх наборах. Они отличаются количеством деталей. Из них малыши возводят крепости и другие строения, спроектированные по аналогии с памятниками деревянного зодчества Древней Руси. Но для зарубежных покупателей разработчику придётся изменить форму крыш, чтобы продукт стал ближе к истории и культуре потребителей.
Напомним, что идея для бизнеса пришла Александру Давыдову, когда он, будучи отцом четверых детей, не смог найти в магазинах деревянный конструктор для своих сыновей. Пластмассовые аналоги его не устроили, и он решил сделать игрушку из натуральных материалов самостоятельно.