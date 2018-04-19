Крымский роман: спасённая челябинским зоозащитником львица принесёт потомство 

Спасённая челябинскими зоозащитниками львица Лола впервые принесёт потомство. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Татьяна Алексагина, представитель парка львов «Тайган», где уже больше года находится животное.
— У нас шикарная новость! Челябинская львица Лола, спасённая Кареном Даллакяном и неравнодушными челябинцами в прошлом году из рук живодёров, совсем скоро станет мамой. Мы проведали сегодня прайд Марселя, Лолы, Мирона и Лизы. Олег Алексеевич (Олег Зубков, создатель сафари-парка «Тайган». — Прим. автора), осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз, — сообщила Татьяна Алексагина.
По словам представителя парка, Лола очень ласкова, но своенравна, поэтому осмотр проходил с помощью «волшебного тапка» и уговоров.
Львица Лола станет мамой
В 2016 году 11-месячная львица Лола оказалась «лишней» в ходе реконструкции одного из частных зоопарков в Челябинской области. Его владельцы обратились с просьбой усыпить животное, но зоозащитники решили найти для хищницы новый дом. Ветеринары выходили животное, у которого из-за халатности прежних хозяев возникли проблемы с суставами и появился лишний вес.
Взять львицу согласились в крупнейшем в Европе питомнике — белогорском парке львов «Тайган». 21 октября 2016 года Лола вместе с Кареном Даллакяном вылетела из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Симферополь. После карантина её переселили к группе львов в возрасте до полутора лет. Новый год хищница встретила со своим женихом Мироном.