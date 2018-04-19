Крымский роман: спасённая челябинским зоозащитником львица принесёт потомство

Спасённая челябинскими зоозащитниками львица Лола впервые принесёт потомство. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Татьяна Алексагина, представитель парка львов «Тайган», где уже больше года находится животное.

— У нас шикарная новость! Челябинская львица Лола, спасённая Кареном Даллакяном и неравнодушными челябинцами в прошлом году из рук живодёров, совсем скоро станет мамой. Мы проведали сегодня прайд Марселя , Лолы, Мирона и Лизы. Олег Алексеевич ( Олег Зубков , создатель сафари-парка «Тайган». — Прим. автора), осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз, — сообщила Татьяна Алексагина.

По словам представителя парка, Лола очень ласкова, но своенравна, поэтому осмотр проходил с помощью «волшебного тапка» и уговоров.

Львица Лола станет мамой

В 2016 году 11-месячная львица Лола оказалась «лишней» в ходе реконструкции одного из частных зоопарков в Челябинской области . Его владельцы обратились с просьбой усыпить животное, но зоозащитники решили найти для хищницы новый дом. Ветеринары выходили животное, у которого из-за халатности прежних хозяев возникли проблемы с суставами и появился лишний вес.