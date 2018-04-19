Россельхознадзор оштрафовал арендатора сельхозземли в Подмосковье на 400 тыс. руб.

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало арендатора сельхозземли в Подмосковье за нарушение требований земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО АПК «Вектор», арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в городском округе Кашира Московской области, площадью 86,6 га, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ », — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате проверки выявлено невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Часть земельного участка зарастает древесно-кустарниковой и сорной растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится.

«За выявленные нарушения управлением ООО АПК «Вектор» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.