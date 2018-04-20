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«Уральские пельмени» проиграли еще один суд Нетиевскому
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«Уральские пельмени» проиграли еще один суд Нетиевскому 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
«Уральские пельмени» проиграли суд против бывшего руководителя шоу Сергея Нетиевского. Артисты требовали от шоумена выплатить около 40 млн руб., однако свердловский арбитраж полностью отказал им в удовлетворении их требований, сообщает URA.RU со ссылкой на материалы суда.
«В суде мы представили доказательства того, что деньги — 39 с лишним миллионов — были потрачены на организацию 21 концерта с 2012 по 2015 годы», — рассказал изданию Нетиевский.
Иск против Нетиевского еще в декабре 2017 года подали Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов, Сергей Калугин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Дмитрий Брекоткин, отмечает издание.
Они потребовали признать недействительным договор между ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» и Нетиевским. А также призвали его вернуть выплаченное по договору вознаграждение — 28,3 млн руб. Затем артисты ходатайствовали об увеличении суммы до 39,6 млн руб.
Ранее Нетиевский отсудил у коллектива права на старые выпуски юмористического шоу.
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