Суд отказал участникам «Уральских пельменей» в иске против экс-директора

Суд оставил без удовлетворения иск участников творческого объединения «Уральские пельмени» к бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому.

«В иске отказать полностью», — говорится на сайте Свердловского арбитражного суда.

Артисты просили признать недействительным договор между ТО «Уральские пельмени» и Нетиевским от 1 января 2013 года, а также требовали обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения, передает РИА «Новости»

Изначально сумма иска составляла 28 млн рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 млн рублей.

«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга , которое было основано в 1993 году как команда КВН.

В 2016 году бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“, требуя признать недействительным лишение его должности директора. Суд удовлетворил его иск.

В марте 2018 года Нетиевский отсудил у коллектива права на архив.