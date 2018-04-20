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Суд отказал участникам «Уральских пельменей» в иске против экс-директора
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Суд отказал участникам «Уральских пельменей» в иске против экс-директора 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Суд оставил без удовлетворения иск участников творческого объединения «Уральские пельмени» к бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому.
«В иске отказать полностью», — говорится на сайте Свердловского арбитражного суда.
Артисты просили признать недействительным договор между ТО «Уральские пельмени» и Нетиевским от 1 января 2013 года, а также требовали обязать экс-директора возвратить сумму полученного по договору вознаграждения, передает РИА «Новости».
Изначально сумма иска составляла 28 млн рублей, но на заседании 26 марта суд по ходатайству истцов увеличил денежное требование к Нетиевскому до 39,6 млн рублей.
«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН.
В 2016 году бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“, требуя признать недействительным лишение его должности директора. Суд удовлетворил его иск.
В марте 2018 года Нетиевский отсудил у коллектива права на архив.
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