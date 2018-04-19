Академпарк начинает сотрудничать с индустриальными корпорациями

— Мы часто говорили о том, что Новосибирск не имеет крупных промышленных предприятий, которые действительно были бы очень заинтересованы в том, чтобы коммерциализировать те разработки, которые делаются в Технопарке. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлекать внимание ведущих российских компаний, корпораций, которые обладают ресурсами решать большие задачи, — заявил генеральный директор АО «Академпарк» Владимир Никонов 19 апреля на пресс-конференции в ТАСС о развитии сотрудничества с крупными индустриальными корпорациями.

В 2017 году в Технопарке был создан индустриальный офис, чтобы обеспечивать активное продвижение готовых решений, разработанных инноваторами. С ноября по апрель текущего года индустриальным офисом было проведено более 20 деловых переговоров с крупнейшими индустриальными компаниями Новосибирска. Одной из таких компаний является АО «Новосибхимфарм».

— Мы предложили технологическое решение для изготовления модернизированных линий по производству отдельных продуктов, решение технической проблемы по запайке ампул. В настоящий момент резиденты Технопарка готовы не только предлагать инновационные решения, но и успешно подключаться для внедрения в производство, — отметил Владимир Никонов.

Соглашение о сотрудничестве между Технопарком новосибирского Академгородка и двигателестроительной компанией «ОДК-Сатурн», входящей в перечень системообразующих организаций России , подписано в рамках V Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство», проходящего в Рыбинске

— 16 апреля мы подписали очень конкретное соглашение с «ОДК-Сатурн». Оно говорит о том, какое количество решений на их рассмотрение мы должны предоставить за год, в которых они потенциально заинтересованы, — продолжает гендиректор Академпарка.