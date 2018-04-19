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Спасение Габдюково: саперы подорвали речной лед для защиты башкирского села
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Спасение Габдюково: саперы подорвали речной лед для защиты башкирского села 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инженеры ЦВО очистили ото льда более 1000 метров реки Инзер, использовав 180 килограммов тротила.
Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа очистил ото льда более километра реки Изнер в Башкирии, чтобы защитить от ледохода опоры железнодорожного моста и предотвратить подтопление села Габдюково Белорецкого района.
Военнослужащие совершили 200-километровый марш к месту выполнения подрывов, провели рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернули подрывную станцию.
Совместно с сотрудниками МЧС было организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ. Всего было использовано около 180 килограммов тротила.
Напомним, ранее сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил в Башкирии более 10 групповых подрывов на затороопасных участках реки Белая.
В Центральном военном округе более 4,7 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.
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