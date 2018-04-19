Спасение Габдюково: саперы подорвали речной лед для защиты башкирского села

Инженеры ЦВО очистили ото льда более 1000 метров реки Инзер, использовав 180 килограммов тротила.

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа очистил ото льда более километра реки Изнер в Башкирии , чтобы защитить от ледохода опоры железнодорожного моста и предотвратить подтопление села Габдюково Белорецкого района.

Военнослужащие совершили 200-километровый марш к месту выполнения подрывов, провели рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернули подрывную станцию.

Совместно с сотрудниками МЧС было организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ. Всего было использовано около 180 килограммов тротила.

Напомним, ранее сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил в Башкирии более 10 групповых подрывов на затороопасных участках реки Белая.

В Центральном военном округе более 4,7 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.