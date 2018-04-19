Сапёры взрывали лёд на Инзере в Белорецком районе Башкирии

На реке Инзер в Белорецком районе сапёры взрывали лёд для свободного прохождения паводковых вод. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

18 апреля саперы 12-й инженерно-саперной бригады военной части Алкино провели взрывные работы на реке Инзер ниже села Габдюково по течению реки. Безопасность при проведении данных работ обеспечивали спасатели Зонального поисково-спасательного отряда г. Белорецк ГБУ «Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан» Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Затем сбор и анализ данных проведен с помощью беспилотника. По результатам облёта реки, работы прошли в штатном режиме, ход воды в Инзере свободный.

Для мониторинга гидрологической обстановки и охраны села Габдюково спасатели и сотрудники с беспилотником продолжают дежурить на р. Инзер.