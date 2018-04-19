Ещё
Жители Кузбасса впервые напишут экономический диктант
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Жители Кузбасса впервые напишут экономический диктант 

АиФ Кузбасс 46 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жители Кемеровской области смогут впервые написать экономический диктант.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, акция «Финансовый диктант» состоится 21 апреля, в субботу. Диктант смогут написать все желающие, независимо от пола, возраста, образования, профессии, семейного положения и политических взглядов. Организаторами акции выступают администрация Кемеровской области и Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова до 20 апреля. Сам диктант будет проходить там же в режиме онлайн в формате теста с 10:00 часов до 18:00 часов. По итогам теста можно максимально набрать 100 баллов. Победители получат сертификаты участника и памятные сувениры.
АиФ Кузбасс: последние новости
Совет ветеранов просит Илью Середюка провести салют в День Победы Здание кемеровского аэровокзала ожидает реконструкция В областном центре семилетний мальчик едва не утонул в Томи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия328
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию474
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя18
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»365
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»47
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
00:12
Бузову обвинили в совращении Малахова
Шоу-бизнес
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение