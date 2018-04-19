Жители Кузбасса впервые напишут экономический диктант

Жители Кемеровской области смогут впервые написать экономический диктант.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, акция «Финансовый диктант» состоится 21 апреля, в субботу. Диктант смогут написать все желающие, независимо от пола, возраста, образования, профессии, семейного положения и политических взглядов. Организаторами акции выступают администрация Кемеровской области и Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова до 20 апреля. Сам диктант будет проходить там же в режиме онлайн в формате теста с 10:00 часов до 18:00 часов. По итогам теста можно максимально набрать 100 баллов. Победители получат сертификаты участника и памятные сувениры.